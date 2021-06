Lactalis investiu máis de 4 millóns de euros nas súas plantas de Vilalba e Nadela en 2020

A pesar da crise derivada da pandemia da Covid-19, o Grupo Lactalis reafirmou o seu compromiso con Galicia en 2020 cun investimento total de máis de 4 millóns de euros en mellorar a seguridade, modernizar o proceso de produción e aumentar a produtividade das dúas plantas que a compañía francesa ten na comunidade.

Concretamente, 2,3 millóns de euros foron destinados á fábrica de Vilalba e 1,7 millóns de euros á de Nadela. Tal e como se recolle no seu Informe de Responsabilidade Corporativa 2020, que acaba de ser publicado, o Grupo Lactalis investiu en 2020 un total de 18,7 millóns de euros nas oito plantas que o grupo francés ten en España.

O forte arraigo e vinculación con Galicia maniféstase a través dos continuos investimentos que vén realizando periodicamente desde hai anos nas súas plantas de produción. No últimos cinco anos Lactalis destinou máis de 26 millóns de euros a mellorar a eficiencia dos procesos de produción das plantas galegas, nas que traballan máis de 350 persoas e nas que se envasa a maior parte do leite que recolle en Galicia e que se comercializa a nivel estatal baixo marcas tan emblemáticas como Puleva, Président ou Lauki.

O Grupo Lactalis iniciou a súa historia en España en 1983 coa adquisición dunha fábrica de queixo no municipio lucense de Vilalba. Desde entón non parou de crecer ata converterse no maior grupo lácteo que opera en España.

Con todo, 37 anos despois, o Grupo Lactalis mantén o seu vínculo e compromiso coa provincia de Lugo, unha das máis importantes no sector lácteo español, recollendo leite e colaborando con gandeiros da zona.

Os efectos da covid-19

A pesar da excepcional situación vivida o pasado ano, o Grupo Lactalis continuou en 2020 apostando por un modelo de negocio “responsable e sostible”, afirma a empresa nunha nota de prensa, demostrando a súa “aposta pola calidade e o seu compromiso con clientes, consumidores, empregados e gandeiros”, así como co desenvolvemento daquelas zonas nas que opera, na súa maioría contornas rurais.

O compromiso de Lactalis mantívose mesmo nos momentos máis difíciles da pandemia, nos que comprar leite ‘spot’ fóra de España resultaba moi vantaxoso economicamente

“2020 foi un ano complicado, no que a prevención e a mitigación dos riscos, así como a xestión das oportunidades foron claves. Como axente líder do sector lácteo tivemos que garantir o abastecemento á sociedade de todos os produtos de primeira necesidade sen poñer en risco a saúde dos nosos colaboradores, das empresas de recollida de leite e dos nosos principais socios, os gandeiros. Grazas ao esforzo de todos, logramos cumprir co noso propósito de seguir ofrecendo a diario produtos saudables e saborosos que nos unen e puidemos seguir avanzando na mellora continua da xestión responsable e sostible do noso negocio”, afirma Ignacio Elola, conselleiro delegado do Grupo Lactalis en España.

Mantivemos a recollida e evitamos negociar e pechar novos contratos durante os meses do confinamento para evitar a caída de prezos no campo

“O compromiso cos nosos gandeiros é firme e mantivémolo mesmo nos momentos máis difíciles da pandemia, nos que comprar leite spot fóra de España resultaba moi vantaxoso economicamente para a industria. Garantimos a recollida coa frecuencia habitual, asumindo máis leite do previsto e mesmo contratando leite de gandeiros que entregaban a outras empresas e que deixaron de recollelo. Ademais, evitamos negociar e pechar novos contratos durante eses meses para evitar a caída de prezos no campo”, explica Ignacio Elola.