A Comisión Europea confirma a exención do barbeito na PAC no 2024

A Comisión adoptou un Regulamento polo que se lle concede aos agricultores europeos unha exención parcial da norma de condicionalidade relativa ás terras en barbeito. Este acordo é a continuación da proposta da Comisión presentada o 31 de xaneiro e dos debates cos Estados membros nas reunións posteriores. O Regulamento entra en vigor hoxe, 14 de febreiro, e aplicarase retroactivamente a partir do 1 de xaneiro durante un ano, é dicir, ata o 31 de decembro de 2024.

A exención parcial responde a varias peticións de maior flexibilidade, tal como solicitaron os Estados membros para responder mellor aos retos aos que se enfrontan os agricultores da UE.

En lugar de dedicar unha porcentaxe mínima das terras de cultivo da súa explotación de polo menos o 4 % ao barbeito ou a elementos non produtivos, considerarase que os agricultores da UE que cultiven plantas fixadoras de nitróxeno ou cultivos intermedios sen produtos fitosanitarios no 4 % das súas terras de cultivo cumpren co requisito 8 da normativa de Boas Condicións Agrarias e Medioambientais (BCAM 8). Con todo, os agricultores que así o decidan poden seguir cumprindo o requisito con terras en barbeito ou non produtivas.

Os Estados membros que desexen aplicar a excepción a nivel nacional deben notificalo á Comisión nun prazo de quince días a partir da entrada en vigor do Regulamento, para que os agricultores poidan ser informados canto antes.

