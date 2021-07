Inleit procesou 200 millóns de litros de leite en 2020 e facturou 61 millóns de euros

A empresa InLeit Ingredients, filial galega de Lácteos Industriales Agrupados (LIASA), pechou o 2020 cunha facturación de 61 millóns de euros e un total de 200 millóns de litros de leite procesados, procedentes de 200 explotacións gandeiras e 3 cooperativas. A pesar diso, a planta de Teixeiro pechou 2020 cun resultado negativo de 15 millóns, cifra marcada polos atrasos na posta en marcha e a evolución do mercado, derivados da crise da covid-19, segundo a empresa.

Actualmente o 60% da facturación provén xa de concentrados e illados de proteína, produtos de maior valor no mercado e maior marxe. Destaca, ademais, que gran parte das vendas están dirixidas ao exterior, tanto á UE como a Asia, América e Oriente Medio.

O mercado internacional representa a metade da facturación da compañía, que exporta a 30 países

Concretamente, expórtase xa desde Curtis a unha trintena de países. Neste apartado, a estimación é que o volume de negocio da compañía procedente do mercado internacional siga crecendo. Só no primeiro semestre de 2021, a exportación alcanza máis do 50% da facturación.

Para iso, InLeit acelerou os seus procesos de certificación de calidade e seguridade alimentaria internacional, sumando actualmente seis certificacións nas que se inclúe a kosher e halal para a contorna xudía e árabe, mercados que presentan indicadores de crecemento a futuro.

Compromiso con Galicia

“Nun marco extremadamente complexo pola crise sanitaria, InLeit mantivo o seu compromiso co sector lácteo galego e, polo tanto, cos titulares das explotacións gandeiras, de modo que mantivo a recollida da totalidade dos litros de leite contemplados nos acordos prepandemia, pese ao atraso na posta en marcha da planta en gran parte motivado polas restricións do coronavirus”, afirma a compañía nun comunicado; se ben tamén cómpre lembrar que procedeu a unha baixada de prezos no campo en plena pandemia.

Inleit compra directamente a 200 ganderías e mantén acordos con Aira, Clun e Leitenoso, o que lle garante unha subministración media de 700.000 litros diarios

Actualmente, a planta mantén acordos con 200 titulares de explotacións gandeiras da comunidade galega e tres cooperativas (Aira, Clun e Leitenoso), o que lle garante unha subministración media de 700.000 litros diarios.

Ademais, a empresa láctea seguiu un ritmo ascendente na creación de emprego, chegando a pechar o 2020 cun cadro de persoal de 131 persoas, un incremento dun 17% entre xaneiro e decembro de 2020, evolución positiva que a empresa prevé manter ao longo deste exercicio.