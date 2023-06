InLac mobiliza unha ambiciosa campaña de promoción en EEUU para dar a coñecer os queixos españois

A campaña "Discover the European Cheestories with cheeses from Spain", cofinanciada por InLAc e a Unión Europea, realizará un número importante de actividades.

EE. UU. é o terceiro país máis poboado por detrás de China e India. Dentro de dez anos, este coloso terá case 350 millóns de habitantes, que demandarán crecentes cantidades de alimentos como son os queixos. Estímase que o consumo de queixo per cápita aumente máis do 4,3% ata o 2027.

Un país de oportunidades para os queixos europeos?

Conscientes deste potencial, o sector lácteo marca un novo fito na súa aposta por unha maior internacionalización, cos queixos como grandes protagonistas á conquista de EE. UU. Así, e co obxectivo de impulsar a presenza neste gran mercado exterior, a Organización Interprofesional láctea (InLac), que reúne a todos os elos da produción e a comercialización en España desde gandeiros até fabricantes, impulsou con apoio da UE unha ambiciosa campaña de promoción e divulgación de tres anos de duración: “Discover the European Cheestories with cheeses from Spain”.

DESPAÑA AUTHENTIC SPAIN de Nova York acolleu a posta de longo desta campaña, na que se presentou ademais un docurreality no que dous influencers de orixe americana (señor e señora Smith) percorren coa súa caravana as principais zonas queixeiras españolas para descubrir todo o enorme potencial destas xoias da gastronomía. O evento contou ademais cunha degustación de queixos europeos e españois da man da mestra queixeira Angélica Intriago, á súa vez vicepresidenta en Despana Brands Foods.

“Para o sector lácteo español é de vital relevancia que os consumidores americanos coñezan o compromiso dos nosos métodos de produción e elaboración e os seus aspectos diferenciais respecto a os competidores de terceiros países: respecto ao medio ambiente, rastrexabilidade, seguridade alimentaria ou benestar dos animais”, subliñou o presidente de InLac, Daniel Ferreiro.

Os envíos desde España aos Estados Unidos continúan tendo gran importancia. En 2022 exportáronse unhas 8.600 toneladas por valor de 90 millóns de euros; de tal forma, que se consolida como o terceiro mercado exterior en valor e o cuarto en volume nesta categoría. Entre os queixos españois máis apreciados en EE. UU., podemos atopar queixos de vaca, ovella, cabra e mestura, así como queixos con selos de calidade como o Manchego, o Murcia ao viño ou o Mahón-Menorca.

EE.UU. é un gran consumidor de queixo europeo. As importacións de queixo ascenden a 1.310 millóns de dólares, tendencia que vai a máis, sobre todo no mercado dos queixos gourmet, que é o principal segmento no que compiten os queixos españois.

De acordo con InLac, o consumo per cápita de queixos en EE.UU. sitúase en 17 kg por persoa/ano, pero os estadounidenses están a desenvolver o gusto polas variedades de queixos especiais con selos de calidade diferenciada da UE (DOP/IGP) e orixinarios de Europa occidental, e espérase que continúe crecendo a demanda na categoría de queixos gourmet.

De igual modo, o grao de aceptación de cociñas étnicas, como a mediterránea e a mexicana, tamén estimulou as vendas de queixos europeos. “A popularidade dos alimentos latinos e os queixos hispanos está aumentando. EE.UU. é un mercado polo que apostamos decididamente”, matizou a directora xerente de InLac, Nuria M. Arribas.

Accións históricas para impulsar o mercado americano

A campaña propúxose aumentar nun 10% o nivel de coñecemento sobre as bondades dos nosos queixos, marcados polos elevados estándares de produción vixentes na Unión Europea, potenciado as súas características en termos de calidade, sabor, rastrexabilidade e seguridade dos alimentos. E, ao mesmo tempo, as accións divulgativas deseñadas pretenden incrementar o coñecemento sobre a variedade e diversidade dos queixos de orixe española noutro 10%,

A campaña de promoción de InLac e a UE permitirá potenciar o coñecemento dos queixos europeos de forma graduada, facendo fincapé na comunicación aos profesionais, tanto importadores como o sector HORECA. Un mix de actividades moi completo e diverso integrará presenza en feiras anualmente en distintos puntos de EE.UU., acordos de colaboración trade-HORECA que dean a coñecer o produto aos profesionais, accións en medios de comunicación e en punto de venda, entre outras.

Ademais, co fin de manter informados os exportadores e fomentar o coñecemento do produto en Estados Unidos, habilitouse un microsite en inglés para comunicar todas as actividades á vez que se incluirá unha plataforma de atención ao distribuidor e exportador para facilitarlles as ferramentas necesarias para estimular a internacionalización.