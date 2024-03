Gran éxito dos viños da DO. Valdeorras na ‘Guía Paadín 2024’

A D.O. sinala que isto evidencia "o bo facer do sector vitivinícola comarcal"

A Guía de Viños, Destilados e Augardentes de Galicia 2024, publicada recentemente, inclúe mencións para 164 referencias diferentes da D.O. Valdeorras. “Este elevado número de viños recoñecidos con diferentes selos por parte do equipo editor da obra, encabezado por Luis L. Paadín, evidencia o bo facer dos membros do sector vitivinícola da nosa comarca”, recoñece o presidente do Consello Regulador, José Ramón Rodríguez Castellanos.

Ao longo das súas 544 páxinas, a publicación -da que se editaron xa 26.000 exemplares- distingue con “Gran Ouro”, o seu máximo recoñecemento, un total de 26 referencias valdeorresas. Co selo de “Ouro+” cualifícanse 38 viños, co de “Ouro”, un total de 78 e co de “Prata”, 22.

Distincións Gran Ouro

As referencias (e adegas) da D.O. Valdeorras distinguidas co selo Gran Ouro, o de máximo alcance, na presente edición da Guía de Viños, Destilados e Augardentes de Galicia son as seguintes:

VIÑOS BRANCOS

200 Cestos de A Coroa 2021

As Sortes Val do Bibei 2022

Avancia 2021

Avancia Nobleza 2022

Codos de Larouco 2021

Finca Trasdairelas 2022

Godeval 1986 2019

Guitián +50 Meses 2014

Guitián F. Barrica 2021

O Luar do Sil Sobre Lías 2022

Regueirón 2022

Sorte Antiga 2021

Sorte O Soro 2021

Tostado de Seadur 2021 (tostado)

Viñaredo Barrica 2021

VIÑOS TINTOS

A Coroa Ladeira Vella 2019

A Villeira As Ermitas 2021

Alán de Val Castes Nobres 2021

Casal Novo Merenzao 2022

Escada 2020

Lagar do Cigur Mary Ginzo 2015

O Cabalín 2020

Sampayolo Garnacha Tintureira 2021

Taté 2021

Traste 2019

Vella da Chaira do Ramiriño 2019