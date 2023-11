Galicia queda claramente discriminada na repartición de axudas do Goberno aos produtores para a compra de fertilizantes

O Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) publicou na súa sede electrónica unha nova listaxe complementaria de concesión de axuda polo encarecemento dos fertilizantes para 58 titulares de explotacións agrícolas, por un importe de 115.577 euros, co que a cantidade total desas axudas supera os 291 millóns de euros.

Esta última resolución de concesión de axudas súmase ao cinco resolucións publicadas anteriormente polo FEGA desde o mes de abril de 2023, correspondentes ás axudas aprobadas polo Consello de Ministros mediante Real Decreto-lei 20/2022, de 27 de decembro para facer fronte ás consecuencias da guerra en Ucraína En total, concedéronse 291,65 millóns de euros, o que representa o 97 % do orzamento asignado a esta medida, repartidos entre un total de 241.606 agricultores

Con todo, soamente 2475 agricultores e gandeiros galegos beneficiáronse destas axudas, é dicir soamente o 1% do total nacional, que recibiron 1,35 millóns de euros; é dicir, tan só o 0,46% das axudas.

A relación dos titulares de explotacións agrícolas aos que se lles concede agora as axudas, xunto co número de hectáreas de secaño e de regadío computadas e a contía da axuda a percibir pódese consultar no taboleiro de anuncios da sede electrónica do FEGA (fega.gob.es).

O seguinte cadro recolle a distribución destes pagos por comunidades autónomas e provincias: