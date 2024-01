Fearmaga realiza un curso de novas tecnoloxías e aplicacións en smartphones para o sector forestal

O curso de novas tecnoloxías aplicadas ao sector forestal enmárcase nun plan específico de Fearmaga para mellorar a competitividade das empresas do sector en Galicia. Os participantes recibiron formación práctica para xestionar o traballo forestal como xeolocalizar ou medir parcelas.

Profesionais do sector forestal de Galicia reciben esta semana formación en aplicacións para o sector forestal, a través do novo curso posto en marcha pola Federación Empresarial de Serradoiros e Rematantes de Madeiras de Galicia – Fearmaga: ‘Curso de novas tecnoloxías e aplicacións en smartphones aplicadas ao sector forestal’.

O curso, que xera gran interese entre as empresas, desenvólvese do 22 ao 26 de xaneiro de maneira virtual en tempo real, cunha duración total de 20 horas lectivas. O obxectivo desta acción formativa é integrar as novas tecnoloxías no traballo diario das empresas forestais, para aproveitar todo o seu potencial e mellorar a súa competitividade.

O curso inclúe formación específica e práctica en tecnoloxías móbiles e aplicacións para smartphones dirixidas á actividade forestal. Mediante a análise de aplicacións como Trello, Asana, Timbeter, Trestima ou Oruxmaps, os participantes aprenden a utilizar e xestionar diferentes ferramentas dixitais para a xestión do traballo forestal, a localización e localización de parcelas ou a medición forestal.

Un plan de formación específico para o sector forestal

Esta iniciativa enmárcase nun plan específico de formación de Fearmaga, destinado a alcanzar unha maior profesionalización, produtividade e competitividade do sector forestal galego. Fearmaga conta con máis de dúas décadas de experiencia no desenvolvemento de accións formativas para asempresas do sector forestal e os seus profesionais.

Fearmaga é unha organización sen ánimo de lucro que representa e defende os intereses dos serradoiros e rematantes galegos. Desde a súa fundación, hai 40 anos, a federación promociona e impulsa a competitividade de todas as empresas que forman este sector. Aglutina a preto de 350 empresas, o que representa o 75% dos rematantes de madeira e das industrias de aserrado que dan emprego directo a 7.000 profesionais na nosa comunidade.