Dúas industrias lácteas anuncian subas nos prezos do leite para compensar o aumento dos custos de produción

Pascual proponlle ás granxas subir 1 céntimo no último cuadrimestre do ano, en tanto Naturleite anuncia unha suba de 2 céntimos de agosto a abril do ano que vén, segundo os datos que manexa Unións Agrarias. A organización valora o xesto, aínda que considérao insuficiente e chama ó conxunto de empresas a elevar os prezos que pagan no campo

A suba de custos de produción que veñen experimentando as granxas nos último ano, sobre todo nos pensos e na electricidade, non tivera ata agora reflexo no prezo do leite. Nos contratos asinados no inverno, a maioría de industrias mantiveron prezos ou mesmo optaron por lixeiras baixadas, o que indignou ás granxas. Agora dúas industrias, Pascual e Naturleite, anunciáronlle as súas granxas proveedoras que elevarán os prezos para compensar a suba de custos, segundo os datos que manexa Unións Agrarias.

A organización agraria valora de xeito positivo a suba que anuncias as industrias, pero considera que é “claramente insuficiente”. No caso de Pascual, propúxolle ás granxas unha suba de 1 céntimo no último cuatrimestre do ano, en tanto que Naturleite, que opera para Mercadona a antiga planta de Celta en Meira, anuncioulle ós gandeiros unha suba de 2 céntimos de agosto a abril do ano que vén, segundo explica Unións.

As subas anunciadas por Pascual e Naturleite representan para a organización agraria un primeiro paso. Unións está en conversas co conxunto das industrias lácteas de Galicia e tamén tivo semanas atrás reunións coas cadeas de distribución, nun intento de lograr unha suba en cadea do leite desde o campo ata o consumidor final. A organización agraria espera que nas próximas semanas todas estas conversas se materialicen en acordos.

Reunións en Santa Comba e Ordes

Nos vindeiros días, Unións reunirase cos gandeiros das principais zonas produtoras de Galicia que forman parte da organización para falar da situación do sector e valorar os pasos dados e o camiño a seguir. Os primeiros encontros serán este venres ás 12 horas no Multiusos de Santa Comba; e ás 16:30 horas na Casa da Cultura de Ordes.

A organización fai un chamamento para que todas as administracións, así como as industrias lácteas e a distribución, se sumen a unha estratexia conxunta que permita garantir a rendabilidade do sector lácteo e conseguir un reparto de valor entre toda a cadea.