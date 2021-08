Curso sobre convivencia e medidas de prevención de ataques de lobo á gandería

Os próximos 16, 17 e 18 deste mes impartirase na localidade ourensá de Castro Caldelas un “Curso de convivencia e prevención de ataques de lobo á gandaría”. Esta actividade, que se impartirá no castelo da vila, está organizada pola Oficina Agraria Comarcal.

A formación procurará ofrecer claves que permitan unha convivencia do lobo sen que as gandarías rematen tendo perdas por ataques. Trataranse aspectos como as medidas preventivas a adoptar polos gandeiros. Ademais, incluirase unha parte práctica na que levará a cabo a colocación de peches para protexer ao gando do lobo

A formación será impartida por persoal da empresa de asesoramento e xestión de gandarías Beealia, pero tamén intervirán expertos como Luís Llaneza, biólogo da empresa Arena; ou Laureano Parada, da firma Trafogal, especializada na realización de peches para o gando e que se encargará de ofrecer unha sesión teórica e práctica sobre cercas.

Para máis información ou inscribirse enviar un correo a [email protected] ou chamar ao teléfono 988 788 827