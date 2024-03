Convocados os Premios Alimentos de España para os mellores viños

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación publicou hoxe, no Boletín Oficial do Estado (BOE), os extractos das ordes polas que se convocan os premios Alimentos de España 2024 para os mellores viños e para a mellor bebida espirituosa con Indicación Xeográfica.

O obxectivo destes galardóns é promocionar os viños de calidade españois e contribuír a un mellor coñecemento das bebidas espirituosas, así como promover e estimular os diferentes elementos da cadea alimentaria e recoñecer o esforzo comercializador, innovador, de desenvolvemento rural e coidado do medio ambiente das empresas na elaboración dos alimentos de calidade.

PREMIO ALIMENTOS DE ESPAÑA MELLORES VIÑOS

O Premio Alimentos de España Mellores Viños inclúe cinco modalidades: Tinto, Branco, Rosado, Escumoso e Viño de Licor. Segundo establece a convocatoria, poderán participar, en cada unha das cinco modalidades, os viños que pertenzan a algunha das Denominacións de Orixe Protexidas (DOP) e Indicacións Xeográficas Protexidas (IGP) españolas recoñecidas pola Unión Europea, cuxa empresa elaboradora teña a súa sede principal dentro do territorio nacional e obtivesen unha das cinco mellores puntuacións no Concurso Internacional de Viños Bacchus 2024, organizado pola Unión Española de Catadores, e que este ano se celebra do 15 ao 19 de abril.

Unha vez coñecidos para cada modalidade os cinco viños españois con maior puntuación en dito concurso, a Subdirección Xeral de Promoción dos Alimentos de España, como órgano instrutor, notificará aos posibles candidatos a posibilidade de optar ás modalidades do Premio Alimentos de España Mellores Viños, ano 2024. No caso de que desexen participar, deberán aceptar a candidatura no prazo de 20 días hábiles desde a recepción da comunicación, cumprimentar o modelo de solicitude e elaborar unha memoria sobre a actividade da empresa elaboradora do viño, que deberán presentar a través do rexistro electrónico do ministerio.

As candidaturas serán valoradas por un xurado composto por expertos de recoñecido prestixio, que terá en conta a excelencia na calidade segundo as puntuacións obtidas no concurso internacional Bacchus 2024 e outros aspectos como o esforzo comercializador e innovador da empresa elaboradora; o valor engadido sobre a agricultura local, o medio rural e os seus habitantes; a sustentabilidade e o medio ambiente; así como a súa contribución á imaxe dos alimentos de España. Ditos aspectos serán considerados de acordo cos criterios de valoración establecidos no Anexo IV da convocatoria.

O resultado final será a suma de ambas as puntuacións, tendo en conta que a obtida no concurso internacional suporá o 60% da puntuación total e a outorgada polo xurado, o 40% restante. Resultará gañador o viño que obtivese a maior puntuación total. A orde de convocatoria completa, así como as bases con todos os detalles, pódense consultar nesta ligazón, na sección Premio «Alimentos de España Mellores Viños».

PREMIO ALIMENTOS DE ESPAÑA MELLOR BEBIDA ESPIRITUOSA CON INDICACIÓN XEOGRÁFICA

O Premio Alimentos de España á Mellor Bebida Espirituosa con Indicación Xeográfica foi creado en 2023, polo que esta é a súa segunda edición. Poden participar as empresas autorizadas para a elaboración de bebidas espirituosas que teñan a súa sede dentro do territorio nacional. As bebidas espirituosas que queiran optar ao premio deberán ser de elaboración propia do concursante e pertencer a algunha das Indicacións Xeográficas españolas recoñecidas pola Unión Europea. Os elaboradores poderán concursar con varias mostras, podendo presentarse unha única mostra por cada IX.

As solicitudes de participación presentaranse a través da sede electrónica do ministerio, na que existe un modelo normalizado de solicitude. O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o próximo 26 de abril. Os interesados deberán presentar unha memoria que recolla a información da actividade da empresa e enviar mostras das bebidas espirituosas que opten a concurso entre o 20 e o 24 de maio de 2024.

A selección do gañador incluirá unha valoración sensorial e unha avaliación da memoria que recolle a información relativa á actividade da empresa elaboradora. A valoración sensorial será realizada por un panel de cata, integrado polo menos por cinco expertos, que avaliará as características organolépticas de acordo coa ficha de cata que figuran no anexo IV da orde de convocatoria.

Do mesmo xeito que nos premios aos mellores viños, o xurado valorará o esforzo comercializador e innovador da empresa elaboradora; o valor engadido sobre a agricultura local, o medio rural e os seus habitantes; a sustentabilidade e a súa contribución á imaxe dos alimentos de España, de acordo cos criterios de valoración establecidos no Anexo V da orde convocatoria.

O resultado final será a suma de ambas as puntuacións, tendo en conta que a obtida na valoración sensorial suporá o 60% da puntuación total e a outorgada polo xurado o 40% restante. Resultará gañadora a bebida espirituosa que obtivese a maior puntuación total. Toda a información sobre o premio e o detalle da convocatoria está dispoñible nesta ligazón.