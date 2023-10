“Como veña outro ano de velutina coma este non queda unha colmea en Galicia”

O 2023 está a ser un ano moi difícil para os apicultores debido á elevada presión de velutina, tanto que na maioría dos apiarios as abellas non saen a traballar, o que se traduce nunha menor produción de mel, unha redución da cría e un debilitamento das colmeas.

A velutina cébase nas máis febles, aquelas que teñen menos efectivos para defenderse, acabando por matalas. O resto, precisan ser alimentadas de xeito artificial para lograr que pasen o inverno.

Por iso, neste momento, o manexo que están a facer os apicultores, unha vez sacado o mel e colocado o tratamento contra a varroa, consiste en pechar as piqueras para evitar que entre a velutina e poñer alimento para que a colonia poida seguir comendo e non morra de fame.

Está comezando a haber xa perdas importantes no sector da froita e do viño por culpa da velutina

A nivel alimentario, a praga da vespa velutina provoca unha merma importante na produción de alimentos, afectando gravemente á produción apícola, pero tamén á de viño e froita, quedando en moitos casos inservible para a súa comercialización ou transformación. A nivel medioambiental o impacto da velutina é tamén patente, producindo unha diminución drástica na biodiversidade.

A Xunta, 10 anos mirando para outro lado

Desde que se detectaron os primeiros niños de velutina en Galicia, no ano 2011, os apicultores foron os primeiros que se puxeron mans á obra para combatela, mentres a Xunta descargaba sobre eles, axudados desde algún Concello, a responsabilidade de loitar contra a praga.

A Consellería de Medio Ambiente, que é a que ten as competencias na materia, ten subcontratada unha empresa para a retirada de niños, mais os retrasos este ano están a ser máis que evidentes, mesmo de varias semanas, desde que se produce a chamada avisando da presenza dun niño até que é retirado, priorizándose aqueles situados preto das vivendas.

Niños máis tempo activos e en zonas con maior altitude

A rápida expansión da vespa velutina faille estar presente xa en practicamente todo o territorio galego, un avance imparable ano a ano favorecido polos efectos do cambio climático, con temperaturas elevadas en outono, o que retrasa o momento de hibernación das raíñas e o abandono dos niños.

Ao igual que xa acontecera o ano pasado, o maior ataque de velutina estase a producir neste momento, en pleno outono, aínda que as colmeas levan bloqueadas e sen poder traballar en moitos casos desde o mes de agosto. Esta elevada presión sobre os apiarios, fai que as colmeas colapsen chegando a mortandades moi elevadas, que fan inviable a súa continuidade da actividade profesional, chegando mesmo a poñer en perigo a incorporación de persoas mozas á actividade agraria levada a cabo nos últimos anos neste sector.

Falamos con varios apicultores que asistiron este mércores á concentración convocada en Lugo polo Sindicato Labrego Galego e que apoiaron distintas asociacións de apicultores, como AGA, APLA ou a Agrupación Apícola.

Por iso, di, “en abril poderemos facer un balance claro do que supuxo non ter feito nada este ano”, recrimínalle á Xunta. “De aquí a 5 anos, como isto siga así, a maior parte dos apicultores de Galicia terán pechado por non poder sobrevivir economicamente a este nivel de ataque”, di.

“A velutina crea problemas nas colmeas en dous momentos do ano: agora á saída do verán nas que están máis débiles, nas que entra e acaba matando porque non se dan defendido, pero o problema máis gordo témolo á volta do inverno, polas que debilita neste tempo e non chegan á primavera”, conta.

As perdas no seu caso son cuantiosas. “A velutina acábame cunhas 60 ou 70 colmeas ao ano, que en produción poden estar entre os 800 e os 1.000 quilos, o que supón entre 10.000 e 12.000 euros entre o valor do mel e da abella, iso sen contar a redución da produción no resto de colmeas que non morren”, explica.

Brais Álvarez ten 300 colmeas repartidas polos municipios da Pontenova, Lugo e Castroverde e asegura que até agora non houbera un ano con tanta velutina coma este. “Teño colmeares por toda a provincia de Lugo e non teño un só que non teña nestes momentos problemas gordos coa velutina; nunca recordo un ano coma este”, afirma.

Raquel López e Roberto Rodríguez teñen 300 colmeas en Sobredo, no concello de Folgoso do Courel, e comercializan a súa produción baixo a marca Aramel. Malia estaren a 700 metros de altitude, a presión de velutina este ano está a ser moi elevada.

“Este é o peor ano, porque en anos anteriores empezábase a notar pero neste momento hai unha auténtica invasión. Até agora notábanse os ataques cara ao final da tempada, polo que non interfería tanto no ciclo natural das colmeas, pero este ano tivemos velutina xa desde a primavera”, contan.

“Este ano estanos afectando moito, máis ca nunca. Mátanos as colmeas e temos menor produción de mel porque as abellas non saen por medo á velutina e o pouco mel que conseguiron facer na primavera comérono despois”, relata Raquel.

Sacaron uns 700 kg menos de mel sobre unha produción habitual de 2.000 kg, o que supón unha redución do 30%, ao que hai que engadir os efectos sobre as colmeas. “Agora quedan moi débiles e para que pasen o inverno resulta moi complicado. Faise moi complicado manter a apicultura deste xeito”, recoñece.

“Pedimos axuda porque senón as colmeas van morrer todas, iso está claro. Outro ano así coma este e non queda ningunha colmea en Galicia”, engade Roberto. “Un apicultor en solitario pouco pode facer, porque por moito trampeo que poñas na túa zona, se non se fai de maneira xeralizada e non tes axuda de fóra é imposible”, asegura.

“Non pode recaer sobre os apicultores a responsabilidade de eliminar a praga”

Marcos Villamil conta con 200 colmeas en Ribadeo e vende o mel como Rego da Xeada. Coma outros apicultores da Mariña, Marcos leva pelexando coa velutina desde que se detectaron os primeiros niños hai máis dunha década. “Malia os esforzos non fomos capaces de parala e foise estendendo por toda a comarca e hoxe temos unha carga e unha incidencia moi elevada”, explica.

“Desde que chegou a hoxe fomos aprendendo moitas cousas sobre a velutina sen a axuda da Xunta de Galicia, que se limita a sacar 4 niños contados e cada vez cun servizo máis malo e peor atendido”, quéixase.

“Non pode recaer sobre os apicultores a responsabilidade de eliminar a praga. A máxima responsable de erradicar esta especie invasora, poñendo medios, cartos e investigación enriba da mesa, é a Xunta de Galicia. Correspóndelle a ela esa responsabilidade pero está tentando escurrir o bulto, con cada vez menor partida orzamentaria e menos medios, deixándonos a nós sós loitando contra esta praga, que somos incapaces de controlar”, insiste.

Neste momento temos unha presión inasumible, que provoca unhas perdas do 30 ou o 40% do rendemento apícola

Marcos probou con arpas e con todo tipo de atraíntes caseiros e comerciais para as trampas. “Até agora íanos moi ben o atraínte feito con levadura, auga e azucre, pero este ano, non sabemos por que, non está a funcionar, e ao non poder reducir a carga de ataques contrarrestándoos coas trampas vémonos abocados a pechar as colmeas e alimentalas para que non morran. A ver as que nos quedan de cara ao inverno”, di preocupado.

Na Mariña, as altas temperaturas deste outono, sumado á grande cantidade de velutinas fai que se estean a reproducir fóra da súa época habitual, coa creación de novos niños primarios por parte de novas raíñas. “Temos toda a carga de velutina deste ano máis a que se está iniciando pola cría de raíñas novas que están facendo novos niños neste momento”, explica Marcos. “Neste momento temos unha presión inasumible, que provoca unhas perdas do 30 ou o 40% do rendemento apícola”, calcula.