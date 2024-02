Claves para entender os cambios na etiquetaxe do viño

Actualmente, os regulamentos do viño esixen que a etiquetaxe inclúa unha información obrigatoria, que se pode combinar entre etiquetaxe física e dixital. A través da plataforma Vitivin, Sara Rius, directora de Rius&Rius Assessors, ofreceu recentemente unha charla para abordar os cambios da etiquetaxe de viños e bebidas aromatizadas a base de viño.

Rius lembrou que os regulamentos veñen desde 2011, “cando xa era obrigatorio que todos os produtos alimentarios incluísen a lista de ingredientes e a declaración nutricional”. Con todo, até 2021 non se incluíron as bebidas alcohólicas a esta regulación. A experta aclara que non haberá prórrogas, posto que pasaron dous anos de transitoriedade, e actualmente están pendentes de que a Comisión Europea aclare algúns “conceptos que están no aire”.

Hai mencións obrigatorias que xa debían figurar no mesmo campo visual, como son: categoría/DOP/UPG, grao de alcol, procedencia, embotellador e volume de alcol. No caso de espumosos, neste espazo tamén debe aparecer o contido de azucre; e no de gasificados a adición de híbrido carbónico. A isto, co novo regulamento, engádese o valor enerxético, a declaración nutricional, alérxenos e ingredientes.

Ante a posible dúbida de que é un ingrediente, Rius recorre á definición que se inclúe na Lei: “Calquera substancia ou produto, incluídos os aromas, aditivos alimentarios e as encimas alimentarias e calquera constituínte dun ingrediente composto, utilizado na fabricación ou a preparación dun alimento e que siga estando presente no produto acabado. Os residuos non se consideran ingredientes”. Os que se deben incluír son: proteína, hidratos de carbono, graxas, fibra, sodio e todas as vitaminas e minerais. Pódense indicar cunha analítica; con factores de conversión a base azucre, alcol e outros parámetros (empréganse fórmulas) e con valores medios coñecidos ou efectivos dos ingredientes utilizados.

Outra información que debe aparecer na etiquetaxe é o tipo de uvas utilizadas, se se utiliza mosto de uva concentrado e os alérxenos (que teñen que figurar na etiqueta física). “Os alérxenos deben aparecer dunha maneira rechamante, en negriña, con outra tipografía ou noutra cor, para que destaquen”, recalca. Ademais, tamén se inclúen os aditivos, que aparecen clasificados por categorías (reguladores de acidez, estabilizadores?). “Ás veces, segundo o lote poden variar, polo que se dá a opción de indicar “poden conter” para así non variar en cada lote”. Pola contra, os coadiuvantes tecnolóxicos non se teñen que declarar a menos que causen alerxias ou intolerancias, por exemplo, o fermento e as bacterias son auxiliares tecnolóxicos e por tanto non é necesario declaralos.

En canto ao valor enerxético, na etiqueta física permítense tres opcións: Utilizando unicamente palabras e símbolos; palabras, símbolos e imaxes; por último, presentando por proporción ou unidade de bebida.

Etiquetaxe dixital

Hai dúas opcións para a etiquetaxe. Por unha banda, está que toda a información se inclúa na etiqueta física; polo outro, que na etiqueta física se indiquen os alérxenos e o valor enerxético, ademais dun QR que leve a unha lista completa de ingredientes e a declaración nutricional.

Na opción da etiquetaxe dixital, o código QR debe estar no mesmo campo visual que outras mencións obrigatorias, conter a información no idioma do país de comercialización e estar dispoñible durante toda a vida útil do produto. Ademais, está prohibido que a plataforma utilizada recompile ou faga seguimento de datos do consumidor, nin que se utilice para ofrecer información comercial ou da adega.

Por último, pódense utilizar tres enfoques: un código QR estático (non pode modificarse), dinámico con opción de redireccionamiento futuro e utilizar un dominio propio para os códigos QR, incluída a función de redirección dinámica.