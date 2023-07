A asemblea xeral de Acruga oponse ás contas e presuposto presentados pola directiva

A Asociación de Criadores de Rubia Galega (Acruga) atravesa por tempos convulsos. Logo dun proceso electoral que foi anulado polo xulgado, a directiva que saíra gañadora daqueles comicios por unha estreita marxe procedeu a recurrir a decisión xudicial. Entre tanto, trata de manterse no cargo, pero enfronta un panorama complicado, pois a oposición á continuidade de César Dorado estase a notar con forza. Na asemblea xeral celebrada hoxe, máis de dous terzos dos gandeiros asistentes opúxeronse ás contas e ó presuposto presentados pola directiva.

Dos 220 gandeiros asistentes, 158 votaron en contra das contas do 2022 e do presuposto e plan de traballo do 2023, segundo as cifras que manexa a candidatura alternativa, encabezada polo gandeiro da Mariña David López. O conflicto ameaza así con bloquear o traballo cotiá da Asociación, un escenario que semella pouco sostible.

“Pedímoslle de novo a César que dimita e que cumpra coa resolución xudicial. Pensamos que é a única saída posible” -explica David López.- “Logo de que a asemblea xeral lle tumbase por ampla maioría as contas e o presuposto, preguntámoslle que ía facer, pero non tivemos resposta”, lamenta.

Desde a candidatura alternativa critican tamén os problemas que houbo na organización da asemblea, que tivo un importante retraso na hora de comezo por dificultades de acceso á sala.