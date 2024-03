Arde o almacén de pensos de CLUN en Mazaricos

Un incendio afectou esta noite á nave que a cooperativa CLUN ten na localidade da Picota, no concello coruñés de Mazaricos.

O lume iniciouse pasadas as once da noite e afectou ao almacén de pensos e de produtos agrícolas.

O incendio foi extinguido pasadas as 3.30 horas da madrugada polos bombeiros do GES de Muros e de Santa Comba, uns traballos nos que tamén participaron un palista do Concello, unha motobomba forestal e a Garda Civil.

As lapas afectaron á mercadoría que se almacenaba na nave e tamén á estrutura do edificio pero non ao supermercado anexo, da marca Mercarural, grazas á rápida intervención dos equipos de bombeiros tras ser avisados polo persoal dun tanatorio próximo. Afortunadamente non hai que lamenar danos persoais.

A investigación para determinar as causas exactas do lume está en curso, mentres se avalían os danos e se planifican as labores de recuperación.