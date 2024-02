Ampliado nun mes o prazo para xustificar e solicitar o pago de axudas vitivinícolas

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación ampliou en 30 días o prazo para a xustificación e solicitude de pago da primeira convocatoria da intervención en investimentos materiais e inmateriais en instalacións de transformación e en infraestruturas vitivinícolas, así como en estruturas e instrumentos de comercialización, o que vai favorecer unha mellor execución dos proxectos de investimento en 2024.

O Boletín Oficial do Estado publicou hoxe a orde ministerial que autoriza esta ampliación, ata o 31 de maio de 2024, correspondente ao primeiro exercicio financeiro da Intervención Sectorial Vitivinícola 2024-2027, financiada co Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA), dentro do Plan Estratéxico español da Política Agraria Común (PAC).

O real decreto que regula a Intervención Sectorial Vitivinícola faculta ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación a modificar as datas e prazos por motivos de urxencia, debidamente xustificados, ou de adecuación á normativa europea.