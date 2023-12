A Xunta exclúe á Asociación de Asesores Rurais de Galicia no Comité de Seguimento do PEPAC

A Asociación de Asesores Rurais de Galicia anuncia que a Consellería de Medio Rural rexeitou a súa solicitude de inclusión no Comité de Seguimento do Plan Estratéxico da PAC (PEPAC). Alegaron a través do propio presidente do Comité de Seguimento Rexional e Autoridade de Xestión do PEPAC en Galicia, Joaquín Macho Canales, que a Asociación carece dun vínculo directo cos obxectivos do PEPAC e que non é representativa de ningún sector ligado directa ou transversalmente.

A xunta directiva da Asociación manifesta a súa frustración pola decisión e valora trasladar a súa demanda á propia Comisión Europea para que lle ofreza amparo. A CE está na actualidade traballando en proxectos de desenvolvemento dos modelos AKIS tanto a nivel nacional do territorio español como da propia Unión Europea, polo que este rexeitamento “supón unha oportunidade perdida para implicar a todos os axentes que desenvolven a súa actividade ao redor do rural galego”.

Formación durante 2023

O colectivo desenvolveu durante a presente anualidade 2023 unha formación sobre a “Elaboración dun plan de abonado”. A actividade está repartida en tres xornadas, unha online e dúas presenciais, que permiten aos participantes coñecer a nova normativa legal e adaptarse para levar a cabo unha nutrición sostible nos chans agrarios. Rematará a vindeira semana con dous obradoiros prácticos, os días 11 e 15 de decembro, na Escola Politécnica Superior do Campus Terra da Universidade de Santiago de Compostela. Complementarase, posteriormente, con titorías personalizadas para resolver dúbidas.

Esta actividade está encadrada no traballo fundamental que desenvolven entidades como esta para o desenvolvemento das potencialidades do sector primario en provincias como a de Lugo, “na que a gandería ten un importante peso territorial e económico e representa tamén un referente académico”.

Retos para 2024

Dende a Asociación resaltan en Galicia o asesor rural ten unha grande importancia, xa que a “meirande parte dos nosos agricultores e gandeiros están vencellados a un modelo familiar no que a relación de confianza nas persoas que os asesoran é fundamental no ámbito do propio asesoramento rural”.

Dende o colectivo indican que o ano 2024 vai a ser moi importante en canto a responsabilidade, carga de traballo e cambios tanto para os técnicos da Administración coma para os Asesores que están no campo. Este traballo verase marcado pola implantación do caderno dixital na maior parte das explotacións; o novo período de axudas de plans de mellora, incorporacións e axudas as pequenas explotacións; a PAC 2024 ou a obrigación do veterinario de explotación e o SIGE con entrada en vigor en xaneiro, entre outras medidas.

“As persoas cualificadas que traballamos nestes campos somos moi poucas e está resultando moi complicado poder aumentar o persoal”, indican. A falta de persoal cualificado vai facer que en un período moi curto de tempo se vexan reducidos considerablemente os Fondos Europeos que chegan a Galicia. “Estamos convencidos que entre todas as partes implicadas, si hai vontade, podemos buscar solucións, sendo moi importante que podamos planificar o ano 2024, e dese xeito poder evitar solapes de tramitacións e cargas de traballo imposibles de afrontar”, conclúen dende a Asociación.