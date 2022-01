A Xunta licita 7,5 millóns de euros en obras de tratamentos silvícolas nos montes galegos

A Consellería do Medio Rural, a través da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, vén de publicar na plataforma de contratación da Xunta de Galicia (www.contratosdegalicia.gal) dous procedementos abertos de contratación de obras de tratamentos silvícolas por un total de 7.483.720,95 euros. As obras fináncianse con cargo ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) nun 75%, repartíndose o 25% restante entre o Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e a Xunta de Galicia.

O primeiro deles circunscríbese á provincia de Lugo e consta de 10 lotes (obras) aos que as empresas interesadas poderán presentar as súas ofertas por separado. En total, os lotes suman 2,65 millóns de euros. O segundo afecta ás tres provincias restantes e consta de 19 lotes por un total de 4,82 millóns de euros. O prazo para presentar ofertas rematará o 26 de xaneiro, no primeiro caso, e o 9 de febreiro, no segundo.

Cómpre resaltar que para a selección das actuacións que se incluíron nos proxectos de obra valorouse a existencia dun proxecto de ordenación nos montes afectados, o que permite avanzar na execución das accións previstas nestes instrumentos, imprescindible para manter os certificados de xestión forestal sostible -PEFC e FSC- que ostenta a Xunta de Galicia. A certificación forestal sostible garante -ao máximo nivel- que a xestión dos bosques certificados é respectuosa co medio ambiente, ao mesmo tempo que cumpren outras funcións ecolóxicas, económicas e sociais.

Os licitadores realizarán todos os trámites de xeito telemático, dende a consulta da información dos lotes ata a oferta final. O procedemento en liña é posible grazas á plataforma desenvolvida pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), que permite tramitar a contratación das obras da Xunta de Galicia de xeito completamente dixital.