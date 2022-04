Xornada sobre os viños da IXP Val do Miño-Ourense

O luns 2 de maio terá lugar, no Centro Cultural Marcos Valcárcel (Ourense), a segunda Xornada de divulgación e Túnel do viño das Indicacións Xeográficas Protexidas (IXP) de Galicia, que nesta ocasión terán como protagonista a IXP Val do Miño-Ourense. Ao longo do día terán lugar mesas de debate e divulgación, un acto institucional de apoio aos viños das IXP e catas comentadas par profesionais e público xeral.

Programa:

10.30

Benvida institucional

Armando Ojea Bouzo (Tenente de Alcalde. Concello de Ourense)

Moisés Blanco Paradelo (Subdirector Xeral de Relacións cos GDR. AGADER / Xunta de Galicia)

Manuel Seoane Rodríguez (Presidente de ADERCOU e Alcalde de A Peroxa)

10:45

Tradición histórica na IXP Val do Miño-Ourense:

Javier Pereira Chao Adega (Adega Terras Mancas)

Maite Maestre Manteca (Vides Singulares)

e José Eduardo López Pereira (Presidente da Fundación Otero Pedrayo)

12:00

Situación e contexto da IXP Val do Miño-Ourense no panorama vitícola

Isabel Otero Pombo (Consellería do Medio Rural. Delegación de Ourense )

Francisco Rego Martínez (Experto en viticultura )

13:00

Acto institucional de apoio e promoción dos viños das IXPs:

Gabriel Alén Castro (Delegado Territorial da Xunta de Galicia en Ourense)

Luis Jorge Álvarez Ferro (Xefe Territorial da Consellería do Medio Rural)

Rosendo Luis Fernández Fernández (Vicepresidente da Deputación de Ourense)

Manuel Seoane Rodríguez (Presidente de ADERCOU) e representantes de Inorde/Expourense, Concello de Ourense e outros concellos da comarca, do ámbito da IXP Val do Miño-Ourense e de ADERCOU.

17:00

Catas de viño comentadas para profesionais da hostalaría e restauración (canal HORECA)

18:30

Catas de viño comentadas abertas ao público.