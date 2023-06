Ternera Gallega aborda posibles cambios de regulamento

Este xoves, o Consello Regulador das IXPs de Vacún de Galicia reunirase para abrir o ‘melón’ do cambio de normativa de Ternera Gallega. É un asunto que estaba sobre a mesa, como xa adiantara a Xunta o pasado outono. Agora, logo de celebradas as eleccións ós consellos reguladores, toca escoitar ós representantes votados por gandeiros, industrias e cebadeiros.

Sobre os posibles cambios, o director xeral de Gandaría, José Balseiros, avanzara en decembro dúas cuestións polémicas: endurecer a obriga do acabado final dos becerros, cos animais acortellados, e a introdución dun protocolo de manexo que incluiría cuestións como a programación de partos.

Na reunión do xoves, espérase que as distintas partes presenten as súas propostas para a IXP, sobre as que haberá que chegar a acordos. “O positivo é que ningunha parte da IXP ten a maioría por si soa, nin gandeiros nin industrias nin cebadeiros, polo que teremos que chegar a acordos”, valora o vicepresidente do Consello Regulador polo sector produtor, José Ramón González, de Unións Agrarias, que hoxe ofreceu unha rolda de prensa para presentar as propostas de Unións sobre Ternera Gallega.

En resumo, as cuestións principais que defende Unións Agrarias son as seguintes:

– Garantir un prezo da carne que cubra os custos de produción.

Unións valora en positivo o protocolo asinado en marzo do 2022 entre organizacións do agro, industrias e cadeas de distribución, que permitiu desde aquela elevar o prezo no campo en arredor de 1 euro. “Pasamos dunha media de 4,70 en Suprema no 2021 a 5,70 euros no 2022 e hoxe estamos por riba dos 6 euros”, sinala José Ramón González, que recoñece que esa mellora é insuficiente, dada a suba dos custos de produción.

“Para mellorar o prezo, o reto pasa por aumentar a comercialización da carne de Ternera Gallega fóra de Galicia. Hoxe en día o 55 – 60% da carne da IXP véndese en Galicia e temos que avanzar máis noutros mercados do resto de España, en especial en segmentos que proporcionen maior valor engadido, como a restauración. Aquí en Galicia non podemos subirlle máis a carne ó consumidor porque baixaría o consumo”, advirte González.

“Temos que abrir máis mercados en España, en zonas como Levante, e en especial na restauración”

“En España, estamos xa moi presentes en puntos como Madrid ou Barcelona, pero noutros queda moito por avanzar, como o Levante, cunha gran demanda turística”, opina.

– Compromiso da industria para aumentar a transformación e comercialización de carne da IXP Ternera Gallega.

“Ten que haber un compromiso da industria coa IXP. Poño o exemplo das denominacións de orixe de viño. En ningunha D.O. galega as adegas que están na Denominación poden mercar uvas de fóra da Denominación. En Ternera Gallega deberiamos facer o mesmo e que as industrias que estean na IXP estean de verdade comprometidas coa IXP” -opina González-. “Se non están dispostas a iso, a solución é permitir o despiece dos canais de Ternera Gallega en industrias de fóra, que están interesadas en traballar con nós”.

“Ningunha adega galega que estea nunha Denominación de Orixe pode mercar uvas de fóra da D.O. As industrias de Ternera Gallega deberían asumir o mesmo compromiso”

Ata agora, a IXP ten autorizado o fileteado en industrias de fóra da comunidade, pero non o despiece das canais.

– Homoxeneizar a oferta da carne de Ternera Gallega Suprema no mercado.

Unións Agrarias é partidaria de que se lle permita flexibilidade ás granxas no acabado final, de xeito que cada unha se adapte as súas circunstancias, pero si aposta por esixir unha maior homoxeneidade dos canais. “Para entrar en Ternera Gallega Suprema, os canais teñen que ter un mínimo de engraxamento, que se ten que esixir, de acordo cunha carne ‘premium’ como a nosa, e un máximo de peso”, opina.

“Tamén podemos valorar se interesa establecer distintas categorías comerciais de Suprema, en función do manexo que tivera o animal. Se hai un manexo que se demostre que obtén carne de mellor calidade, é interesante posicionar esa carne”, sinala.

– Uniformizar o faenado dos canais e reforzar os controis de pesos nos matadeiros.