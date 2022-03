Suben en marzo o prezo dos produtos lácteos na UE pero os costes de alimentación dispáranse un 16%

Segue a evolución positiva dos mercados lácteos na Unión Europea cunha importante suba na segunda semana deste mes de marzo.

En concreto, e segundo os datos que ven de publicar o Observatorio do Sector Lácteo da Unión Europea os prezos da manteiga na UE medraron na segunda semana de marzo un 3,1%, respecto á media das catro semanas previas, ata os 6,14 euros o kilo; o leite en pó desnatado (SMP polas súas siglas en inglés) tamén se revalorizou un 4 % ata os 3,79 euros o kilo, unha suba que foi maior no caso do leite en pó enteiro (un 4,2% máis), que quedou nos 4,77 euros o quilo. Polo que respecta ao queixo chedar, o prezo tamén subiu na segunda semana deste mes ata os 3,69 euros o quilo, cunha suba do 1,2 %.

Forte suba dos costes

A crise de Ucraína, que agrabou a suba dos fertilizantes, gasóleo e pensos, tamén está disparar os costes de produción nas granxas.

Así, segundo os datos da Comisión Europea, na segunda semana de marzo os costes da enerxía subiron un 25,2% e os de alimentación un 16,1%, en relación á media das catro semanas anteriores.

Descarga aquí o informe completo https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/dashboard-dairy_en.pdf

Poxa de Fonterrra

Fóra de Europa, as últimas cotizacións do Global Dairy Trade (GDT), a principal subasta internacional de lácteos, operada pola neozelandesa Fonterra, frearon a forte suba das últimas semanas. Así, houbo unha baixada do 0,4% nas cotizacións da manteiga e do 2,1% no leite entiro en pó, mentres que o leite en po desnatado subiu un 1,6% e o queixo cheddar un 0,3%.