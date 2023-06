“A redución de antibióticos en vacún no 2022 foi moi positiva”

O consumo de tetraciclinas, fluoroquinolonas e cefalosporinas caeu á metade no último ano. O 78% das explotacións lácteas e o 86% das ganderías de carne atópanse dentro dos rangos permitidos no novo Real Decreto de uso sostible destes medicamentos

O Real Decreto de Uso Sostible de Antibióticos prevé actuacións en función do consumo de antibióticos en cada granxa. Raquel Gómez Gómez, da subdirección xeral de Sanidade e Hixiene Animal do Ministerio de Agricultura, explicou recentemente nunha xornada técnica organizada pola Cooperativa Central de Frades as implicacións que estes controis terán para as ganderías.

Ata o de agora, a adhesión ao PRAN (Plan Nacional de Redución de Antibióticos) foi voluntario para as explotacións, pero a partir de agora todas as granxas deberán cumprir o Real Decreto 992/2022, polo que se establece o marco de actuación para un uso sostible de antibióticos en especies de interese gandeiro, o que converte a redución deste tipo de medicamentos en algo obrigatorio para todas as ganderías.

A base desta nova normativa atópase no establecemento de niveis medios de consumo de antibióticos por especies de gando e na vixilancia e control daquelas explotacións que máis se afasten desta media.

Indicador de referencia

O termo “consumo habitual” fai referencia ao valor medio de uso de antibióticos nunha explotación, calculado a través da cantidade de antibiótico utilizada ao longo do ano (trimestre en curso e os dous anteriores). “O cálculo faise desta forma para que se temos unha enfermidade un mes non se dispare a estatística xeral da explotación”, explica Raquel.

A partir do sumatorio dos consumos habituais de todas as explotacións nun ano, dividido entre o número total de explotacións, calcúlase o indicador de referencia nacional, é dicir o consumo medio anual de antibiótico por especie.

O índice nacional de referencia publicarase o 1 de xuño de cada ano

Despois, establécense uns rangos para situar ás explotacións en función da súa situación con respecto ao indicador de referencia nacional, é dicir, catalóganse todas as ganderías en función de se consomen anualmente máis ou menos antibióticos que a media das granxas desa especie.

5 categorías de explotacións

As explotacións que se sitúen por enriba da media en consumo de antibióticos, clasificaranse en 5 estratos en función da súa porcentaxe de desviación: inferior ao 5%, entre o 5 e o 26%, entre o 26 e o 51%, entre o 51 e o 100%, e máis do 100%.

Se a desviación non supera o 5% non será necesario establecer ningunha medida correctora

As ganderías que consuman ata un 5% máis de antibióticos que a media de granxas da súa mesma especie non terán que realizar ningunha actuación adicional. As que se desvíen da media entre o 5 e o 26% deberán adoptar medidas para a diminución do uso de antibióticos en función das recomendacións que realice o veterinario de explotación dentro do Plan Sanitario Integral da granxa.

Cando o consumo de antibióticos supere en máis do 26% á media de granxas, a explotación quedará baixo supervisión das autoridades sanitarias das comunidades autónomas, que avaliarán as medidas correctoras establecidas. Esas ganderías disporán dun prazo de 6 meses para reducir o seu uso de antibióticos.

A partir dun 26% por enriba da media nacional de uso de antibióticos haberá que enviar ás autoridades sanitarias unha avaliación da situación e as medidas correctoras a aplicar

En caso de persistir o problema, a explotación arríscase a sufrir restricións ao movemento de animais cando o seu consumo duplique a media establecida no indicador nacional de referencia.

Pero neste momento o 77,8% das ganderías de leite e o 86% das de carne atoparíanse dentro do rango do 5% de consumo de antibióticos superior á media, polo que non terían que adoptar ningunha medida correctora.

Redución do 50% para 2030

O consumo total de antibióticos en gando bovino en España sitúase en 85 toneladas anuais. “Foi moi positiva a redución de antibióticos en 2022, sobre todo en pensos e en auga”, destaca Raquel.

A UE fixouse como obxectivo lograr reducir á metade o consumo de antibióticos no ano 2030 para o que o Real Decreto español establece medidas reforzadas para aquelas granxas que no prazo de dous anos non consigan unha diminución no uso de antibióticos.

Poñerase especial énfase en baixar o uso de antibióticos do grupo B, que inclúe ás cefalosporinas de 3ª e 4ª xeración, ás fluoroquinolonas e ás polimixinas, cuxo consumo non poderá ser superior nun 25% á media das explotacións desa especie.

O uso desta categoría de antibióticos, considerados perigosos polas implicacións en canto a resistencias de bacterias en humanos, reduciuse considerablemente no último ano (un 58% no caso das fluoroquinolonas e un 56% no caso das cefalosporinas de 3ª e 4ª xeración).

En canto ao modo de aplicación, no conxunto do gando bovino destaca sobre todo a redución producida en pensos medicamentosos (-84,5%) e tratamentos en auga de bebida (-36%). O descenso acentuouse sobre todo en 2022.

A final de ano estará aprobada a nova clasificación de antibióticos a prescribir

Por tipos de explotacións, nas ganderías lácteas está a aumentar a utilización de inxectables, mentres nos cebadeiros cárnicos redúcese considerablemente o uso de pensos medicamentosos.

Nas ganderías de vacún de leite diminuíu á metade o uso de antibióticos do grupo B nos últimos dous anos, aínda que como contrapartida incrementáronse os de categoría C (macrólidos nun 74% e aminoglicósidos nun 5,5%) e D (penicilinas naturais nun 61% e trimetoprimas nun 15%).

Valoración trimestral do consumo de antimicrobianos

A normativa en materia de antibióticos obriga a introducir as prescricións en PRESVET, no módulo de Xestión de Gandeiros. Hai un prazo de dous meses para subir os datos e corrixir os erros que puidesen producirse nas prescricións.

A través de PRESVET poderán obterse distintos informes trimestrais en relación ao consumo de antimicrobianos na explotación e o veterinario deberá facer unha valoración trimestral sobre as causas que puidesen orixinar un incremento no consumo (enfermidade emerxente ou calquera outra patoloxía que poida estar a causar un aumento de tratamentos con antibióticos).

É obrigatorio meter as prescricións en PRESVET no prazo de dous meses

Estes informes resultantes deberán conservarse durante un mínimo de tres anos ao dispor das autoridades sanitarias. En caso de consumo de antibióticos na granxa superior ao indicador de referencia nacional (media de consumos de todas as granxas da mesma tipoloxía a nivel nacional), o veterinario da explotación deberá identificar as causas e establecer medidas para emendar as deficiencias que observe ou para reducir o consumo global de determinados grupos de antibióticos na explotación.

A través de PRESVET tanto o gandeiro como o veterinario poderán obter datos e estatísticas da explotación, que será sometida a un maior control. “O Informe T4, que estará dispoñible o 1 de marzo do ano seguinte, será o que nos dea o consumo anual da explotación e será o que use a autoridade competente para meter ás distintas ganderías nos programas de control oficial de riscos”, explica Raquel.