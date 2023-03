Recuperación dos prezos medios do vacún en Silleda

A Central Agropecuaria de Galicia rexistra subas en tódalas categorías do vacún logo da baixada xeral da semana pasada. Seguen as subas no porcino e no mercado do ovo

Vista da nave de gando da Central Agropecuaria de Galicia. // Imaxe de arquivo.