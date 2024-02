Publicado o ordenamento xurídico dos montes de varas

O Diario Oficial de Galicia publica este mércores un Decreto que desenvolve o réxime xurídico dos montes denominados de varas, abertais, de voces, de vocerío ou de fabeo en Galicia e, en particular, das comunidades de persoas copropietarias deles e os órganos de representación e goberno para a toma de decisións (Asemblea Xeral da Comunidade de Montes e Xunta Xestora).

Tamén se regula o funcionamento do Rexistro Administrativo de Montes de Varas, Abertais, de Voces, de Vocerío ou de Fabeo como sección diferenciada dentro do sistema rexistral forestal de Galicia e se habilita na sede electrónica da Xunta de Galicia o procedemento para a convocatoria da primeira Asemblea Xeral da comunidade de montes de varas e a solicitude de inscrición, modificación ou baixa dun monte no Rexistro autonómico creado.

Convocatoria da primeira Asemblea Xeral da Comunidade de Montes

As persoas copropietarias que teñan a titularidade dominical de cotas de participación dun monte de varas que excedan do 50% delas, poderán convocar a primeira reunión da asemblea xeral da comunidade para os efectos da constitución formal da comunidade propietaria do monte.

A convocatoria desta primeira reunión, de cara á constitución formal da comunidade de persoas copropietarias, poderá ser realizada tamén por solicitude dun mínimo do 20% das cotas de participación das persoas copropietarias coñecidas dirixida á Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural correspondente á provincia na que se atope o monte ou a meirande parte da superficie deste.

No caso de que se solicite que a Administración convoque, coa solicitude deberá achegarse tamén unha proposta de estatutos para a súa aprobación pola Asemblea.

A convocatoria da asemblea xeral farase cun mínimo de 15 días naturais de antelación, mediante a notificación a todas as persoas copropietarias coñecidas.

Reinvestimentos na mellora do monte

Unha vez constituída formalmente a comunidade propietaria do monte de varas e os seus órganos de representación e xestión e aprobados os seus estatutos, a persoa que teña a presidencia, en nome da comunidade, deberá solicitar, no prazo máximo dun mes, a inscrición do monte pertencente á comunidade no Rexistro autonómico de montes de varas.

En Galicia, segundo os datos da Xunta, existen arredor de 37 montes de varas, pero non se descarta que aparezan máis

En aplicación da Lei 7/2012, do 28 de xuño, as comunidades propietarias deberán investir nos montes abertais da súa propiedade e para a súa mellora polo menos o 40% dos ingresos obtidos polos aproveitamentos do monte, derivados dos actos de disposición voluntaria, así como dos procedentes de procedementos de expropiación forzosa, agás daqueles ingresos obtidos nas partes da propiedade non esclarecida, por tratarse de titularidades descoñecidas, que deberá investirse na súa totalidade.