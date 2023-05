“Para que Os Ancares manteña as paisaxes que ten hoxe ten que haber un bo prezo para a carne”

Miguel González Vilela, de Doiras, é o presidente da Asociación Territorio Verde, que naceu hai 5 anos co obxectivo de dinamizar desde o punto de vista social e económico a comarca dos Ancares. Falamos con el da Feira en Defensa do Gandeiro da Montaña, que se celebra mañá en San Román e da situación dos produtores da zona.

“A asociación creouse co obxectivo de dar a coñecer a realidade e os problemas que hai en toda a montaña. Nós non nos centramos só en Cervantes, senón en toda a montaña. Imos todos no mesmo barco e temos que ir todos da man”, defende Miguel.

Na directiva da asociación, explica, “somos todo xente nova e todos vivimos aquí”, polo que coñecen de primeira man as posibilidades que existen nas zonas de montaña e as necesidades que hai.

Non é o mesmo producir na Terra Chá que na montaña de Lugo

“É unha mágoa que cada día vaiamos perdendo servizos e que non se lle dea a importancia que ten a labor medioambiental que se fai nestas zonas. A todo o mundo que visita Os Ancares lle encantan as paisaxes, pero iso é mérito dos gandeiros e moitas veces non se lles recoñece esa labor. Para axudar a que se establezan familias e a xente nova se quede ten que haber servizos e comunicacións, pero tamén un bo prezo para a carne. Senón cando esa xente que nos visita volva dentro de 10 anos será todo toxos, xestas e silveiras”, afirma.

Consolidar a feira, primeiro obxectivo

Un dos primeiros obxectivos trala creación da asociación no ano 2018 foi recuperar unha feira de gando que este sábado celebra a súa terceira edición tralo parón obrigado pola pandemia. “É unha feira pensada por e para os gandeiros, pero sobre todo feita grazas a eles”, destaca Miguel.

Entre os obxectivos que Territorio Verde persegue con esta cita está o de dinamizar a comarca dos Ancares por medio da creación dun evento anual onde se dan cita gandeiros, tratantes, produtores e compradores e onde os habitantes da zona poden pasar un día de lecer.

A feira dá a oportunidade aos produtores da montaña de poñer á venda o seu gando ou os excedentes de colleitas nun entorno cercano

Esta cita converteuse xa en referencia obrigada para a poboación local e cumpre tamén unha función social, permitindo a xuntanza dos nenos que viven espallados nas distintas aldeas da montaña e dos máis maiores, que aínda lembran as feiras ao aire libre que se facían en lugares como Seixas ou Quindous e que tan bos recordos lles traen.

Para as persoas de fóra da comarca, esta cita é tamén unha oportunidade para visitar a zona. De feito, a Feira en Defensa do Gandeiro da Montaña forma parte do Pasaporte Gastronómico, unha iniciativa posta en marcha polo Xeodestino Ancares Terras de Burón para dar a coñecer o territorio a través das súas feiras.

Recoñecer a labor medioambiental dos gandeiros

Os gandeiros son, sen dúbida, unha peza fundamental do éxito da feira. Así o di Miguel, que reivindica a labor que realizan os produtores e o seu gando no coidado do territorio.

“Esta actividade permite que a montaña siga viva e fai que o gando e os gandeiros manteñan limpos os montes preto das aldeas, cumprindo así unha función de prevención de incendios”, destaca.

Ademais de producir carne de calidade, os gandeiros manteñen a paisaxe tradicional dos Ancares

En Cervantes, e na montaña de Lugo en xeral, a principal actividade económica é a gandeiría extensiva, en zonas orograficamente moi difíciles de traballar e ás veces con accesos complicados.

“Esta feira é un pouco reivindicativa da labor que fan os gandeiros no día a día. Onde hai gandería e agricultura vese un rural vivo. A labor antiincendios que realizan é tremenda e non se lles recoñece. Nos últimos anos estamos vendo incendios voraces que poñen en perigo as nosas casas e as dos nosos veciños. Desbrozar todo con maquinaria é imposible, pero se os prados están verdes e coidados non arde”, argumenta.