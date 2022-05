Os produtores de Suprema esixen cambios na IXP Ternera Gallega

Máis de 300 produtores convocados pola asociación Gandeiros Galegos da Suprema reuníronse o mércores pola tarde no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo co presidente e o secretario da IXP Ternera Gallega para lles facer chegar as súas reivindicacións e esixir un cambio de rumbo no funcionamento da marca de calidade da carne de vacún galega.

“Deixámoslle claro á IXP que hai cousas que hai que cambiar e coas que non estamos de acordo”, explica Santiago Rego, presidente da Asociación Gandeiros Galegos da Suprema. As súas reivindicacións pasan por unha maior diferenciación entre a carne de cebadoiro e a criada en extensivo e por unha serie de modificacións no Regulamento de Ternera Gallega destinados a favorecer a comercialización da carne e a apertura de novos mercados.

Os gandeiros de Suprema queren “acabar coa confusión que hai no consumidor entre Ternera Gallega convencional e Suprema”. Para iso, propoñen diferenciar de maneira máis clara a etiquetaxe con cores máis vivas (na actualidade emprégase o amarelo para a convencional e o rosado para a Suprema) e mesmo mudar a forma de chamarlle á carne dunha e da outra categoría.

Igualar a idade de sacrificio e diferenciar os xatos pasteiros dos cebados

Outra das esixencias pasa por igualar a idade de sacrificio da Suprema coa da Ternera Gallega convencional, que foi ampliada até os 12 meses, de maneira que os animais de Suprema que superen a idade actualmente fixada (10 meses) non se deprecien ao teren que ser comercializados como Ternera Gallega convencional.

Nos últimos meses, a raíz da suba do penso, está a extenderse a tendencia de non cebar

Do mesmo xeito, os produtores consideran que “dentro da carne de Suprema non é toda igual”. Por iso, queren que se cree unha nova categoría para a carne Premium, aquela que é finalizada con 3 meses de cebo a base de forraxe e cereal, unha nova clasificación que a diferencie dos xatos pasteiros marcados tamén como Suprema pero que van directamente do prado ao matadoiro, unha tendencia que se está a extender sobre todo nos últimos meses a raíz do incremento de prezo dos concentrados.

Permitir a conxelación para a exportación

Na actualidade a carne de Ternera Gallega debe ser comercializada en fresco (tan só se permitiu a conxelación de maneira excepcional para poder facer fronte á caída de demanda durante o confinamento) pero os produtores de Suprema piden que se modifique o Regulamento da IXP para permitir a conxelación en caso de que o destino da carne sexa a exportación. “Queremos que se abra a posibilidade de mandar carne conxelada para terceiros países, porque fóra de España hai nichos de mercado importantes que apostan pola carne de calidade, como pode ser China ou Corea”, argumenta Santiago Rego.

Do mesmo xeito, desde a asociación da Suprema piden que Ternera Gallega se abra a sacrificar os animais en comunidades limítrofes, unha demanda á que o Consello Regulador da IXP é reacio. “Queremos poder matar en Asturias ou León para evitar o bloqueo que existe en Galicia e poder liberar animais en determinadas épocas nas que a demanda aquí está saturada”, xustifican.

Os produtores tamén queren que se abra o abano de razas amparadas pola IXP, de maneira que se permita marcar como Ternera Gallega xatos de outras razas diferentes á rubia galega, como a limusín, a salers ou a bronde de Aquitania. “Son razas de actitude cárnica demostrada e con presenza importante en Galicia”, argumentan.