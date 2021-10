Os fabricantes de pensos impulsan cambios na alimentación animal para combater o impacto ambiental

Como reducir o impacto ambiental e as claves para cumprir cos obxectivos marcados pola Axenda 2030 foron os eixos centrais da XXIII Xornada Técnica da Fundación Instituto Tecnolóxico do Penso (FITP) que baixo o título “Retos do futuro: sustentabilidade e responsabilidade ambiental” reuniu esta mañá a máis de 100 profesionais do sector da fabricación de pensos para animais.

O foro, organizado pola Asociación Galega de Fabricantes de Alimentos Compostos (Agafac), celebrouse vía online e contou coa presenza de destacados expertos en nutrición e seguridade alimentaria. O director de Agafac, Bruno Beade, abriu a xornada e lembrou a importancia de que o sector “afronte con eficiencia e fortaleza un mañá que case é presente” aplicando medidas para conseguir unha produción cada vez máis sustentable.

Os expertos coincidiron en que a sustentabilidade “chegou para quedar”. Así, indicaron que o benestar animal e unha nova visión dos alimentos por parte da sociedade son fundamentais para reducir a pegada ambiental. Neste sentido, Mariano Gorrachategui, consultor de Tesercus explicou a necesidade de que granxas, fabricantes e provedores cumpran manuais de boas prácticas. Así mesmo, avogaron por introducir cambios na alimentación animal para reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro.

Neste aspecto, Javier López, que pronunciou a conferencia “O control das emisións de metano e a pegada de carbono nas explotacións de vacún”, asegurou que o sector foi xulgado de maneira inxusta ao responsabilizalo de moitos dos males do planeta “a pesar de que o gando vacún causa o 4% das emisións”, indicou o López, quen, no entanto, apostou por un sector proactivo e moi responsable en materia ambiental.

Respecto de que pode facer o sector para contribuír a reducir a pegada ambiental nos alimentos, os expertos apostaron por diferentes medidas e por introducir cambios na alimentación do gando, como dietas altas en almidón, un maior moenda do gran ou reducir o nivel de proteínas degradables e a relación forraxe/concentrado.

A pegada ambiental na fabricación de pensos e como se pode reducir tamén foron temas abordados por Jesús Méndez, membro da comisión técnica de Agafac. Méndez fixo fincapé na necesidade de que as empresas “cumpran criterios de responsabilidade social”. Así mesmo, apuntou que iniciativas da UE para implantar unha etiqueta de sustentabilidade contribuirán a cumprir cos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) e cos compromisos marcados pola Axenda 2030. “A medio prazo debemos -engadiu- elaborar a nosa propia pegada ambiental e pedirlla tamén aos nosos provedores”, defendeu..

Formación

O evento contou coa participación de Ana García, de DSM, que indicou que os fabricantes de pensos son un sector “estratéxico” para mitigar o impacto ambiental na cadea alimentaria. A xornada finalizou coas intervencións de Álvaro Gordillo, de BASF, que falou sobre a optimización do impacto ambiental da industria gandeira e de Cándido Pomar, cuxa conferencia versou sobre a alimentación de precisión nas explotacións.

A xornada técnica da FITP tamén serviu de escenario para presentar aos asistentes a nova base de datos analítica do Galis -o sistema de control de calidade das materias primas-, presentación realizada pola súa directora técnica, Luisa Delgado. Javier Barcia, presidente da FITP, foi o encargado de pechar o acto tras destacar a importancia da formación para contribuír a mellorar a cadea de valor e combater o cambio climático.