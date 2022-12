O Nadal deixa baixo mínimos o Mercado de Amio

Vacún maior no recinto feiral de Amio, en Santiago. // Foto de arquivo.

O Mercado de Amio deste mércores tivo unha mínima afluencia de gando. A última sesión do ano contabilizou só un total de 218 animais, cando o habitual é que se congreguen preto de 2.000 exemplares. Así, a semana pasada contabilizáranse un total de 1.765 reses.

Nesta xornada houbo 4 animais de vacún menor, 96 de vacún mediano de matadeiro e 118 de vacún maior. Como sinalan dende o Mercado, esta baixa afluencia de gando débese á celebración de Nadal. De feito, a Central Agropecuaria de Galicia tamén rexistraba este martes unha mínima afluencia de gando, en especial de recría.

Debido a que se trata dunha xornada de mercado atípica, as mesas de prezos de Ternera Gallega acordaron manter as cifras da sesión anterior para todas as categorías e calidades de gando.

