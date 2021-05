“A calidade do enxerto en vide pode ser un factor clave non só na lonxevidade da planta senón tamén na súa resistencia fronte aos efectos do cambio climático”. Así o asegura Diana Marín Ederra, investigadora do programa de doutoramento en Biotecnoloxía na Universidade Pública de Navarra (UPNA), e unha das maiores expertas en España no estudo desta técnica milenaria de propagación e mellora vexetal. Con ela conversamos sobre como avaliar a calidade dun enxerto e sobre os cambios que se aveciñan no sector viveirista.

O teu programa de investigación en Biotecnoloxía na Universidade Pública de Navarra céntrase no enxerto en vide, e recibiu o recoñecemento do XIII International Terroir Congress celebrado de maneira online en Australia. Que te levou a centrar o teu traballo investigador no enxerto en vide?

No ano 2015 realicei o meu traballo fin de grao sobre “Caracterización ampelográfica de accesiones de vide (Vitis vinífera L.) del Banco de Germoplasma de la Universidad Pública de Navarra”, baixo a dirección do profesor Bernardo Royo, e así empezou a miña carreira na investigación. Máis adiante, xa como parte do grupo de Viticultura e Fruticultura avanzadas da Universidade Pública de Navarra (UPNA), expúxose a posibilidade de enfocar a miña liña de investigación no enxerto, baixo a dirección de Gonzaga Santesteban e dentro do proxecto Vit-Foot (liderado por Vitis Navarra e tendo por socio tamén a Viticultura Viva). Desde o principio pareceume unha opción moi atractiva, sobre todo dada a importancia do sector dos viveiros de vide en Navarra e a repercusión que podía alcanzar na zona. O enxerto aínda é un gran descoñecido dentro da viticultura e actualmente converteuse nunha das liñas de investigación prioritarias do grupo e do resto de socios.

Cando se poderían datar as orixes do enxerto en vide e cal foi a evolución histórica das técnicas dominantes de enxerto en vide en España?

Algúns escritos do século IV a.C., como “Parva naturalia” de Aristóteles ou “De causis plantarum” do seu discípulo Teofrasto, xa fan mención ao enxerto intencionado en moitas especies vexetais. Algunhas fontes mesmo o datan a principios do primeiro milenio a.C. En canto á vide, as escrituras de Columela do primeiro século d.C. xa falan do enxerto da vide en fendidura (ou de púa) realizado en campo. Tamén fai mención ao enxerto de escudete e ao enxerto de taladro. As escrituras andalusís (S.X – S.XIV) tamén citan para a vide ese tres tipos de inxertado.

O que está claro é que o enxerto en vide volveuse realmente popular por mor da invasión filoxérica que devastou os viñedos europeos a finais do S.XIX. Inicialmente o enxerto realizábase manualmente en campo, pero co desenvolvemento do sector dos viveiros xeneralizouse o enxerto de mesa en taller, primeiro o enxerto inglés e despois outros como o enxerto en fendidura, o inglés mecanizado (coñecido tamén como raio de xúpiter), o enxerto en V ou o omega, que actualmente supón a maior parte dos enxertos realizados en viveiro, polo menos en Europa.

Como valorarías a calidade do enxerto en vide que se realiza en España e que oportunidades de mellora detectas?

É unha resposta complexa xa que é imposible facer un xuízo xeral de toda a planta que se produce en España. Con todo, partindo da base de que todo viveirista ten por obxectivo producir planta de calidade, o coñecemento de moitos deles, aínda que amplo, é puramente autodidacta e empírico. Por unha banda, si que houbo innovación no proceso, pero por outra aínda hai moito descoñecemento sobre a parte máis fisiolóxica e molecular do enxerto. Tamén parece existir certo receo a probar aspectos novos, como pode ser a produción de plantas en maceta. Isto suporía un cambio enorme no proceso produtivo e, por suposto, un aumento do prezo da planta que non sei se os viticultores estarían dispostos a asumir. A produción de planta en viveiro é o primeiro elo da cadea, pero creo que non se lle deu o protagonismo suficiente. Na miña opinión, se o sector ten que sufrir un cambio, o primeiro que hai que facer é concienciar aos viticultores da importancia de comprar planta de calidade.

O bo de todo isto é que o sector aínda ten moito camiño por percorrer. Para iso, ten que apoiarse na I+D+i, e as administracións e entidades financiadoras teñen que apoialos con axudas económicas, sobre todo aos pequenos viveiros que teñen menor capacidade.

Nas últimas décadas xeneralizouse o enxerto en Omega. Que puntos a favor e en contra destacarías desta técnica?

Os aspectos positivos son moitos, empezando pola súa facilidade de mecanización e que non necesita atado, o que permite unha elevada produtividade en viveiro. Tamén é un enxerto sinxelo de realizar, polo que calquera cunha pequena formación previa pode realizar este tipo de enxerto en taller. Ademais, polo que puidemos ver en laboratorio, se un enxerto omega está ben feito, apenas produce zona de madeira necrosada.

Se lle damos a volta ao aspecto da sinxeleza e a rapidez, este pode ser unha arma de dobre fío xa que isto fai que calquera poida traballar nun viveiro producindo plantas a unha velocidade enorme sen ter excesivo coidado na súa realización. En distintos ensaios que realizamos con enxertos en omega respectando ou non a igualdade de diámetros entre púa e portainxerto, atopamos unhas diferenzas de taxa de éxito de até un 15%. Cremos que este valor é suficiente para xustificar o extra de tempo dedicado ao bo calibrado dos materiais.

Que relación existe entre calidade do enxerto e lonxevidade da vide?

Sábese que os factores que afectan á lonxevidade das plantas son moitos e, no que respecta ao enxerto, o certo é que aínda non existen estudos científicos a longo prazo con conclusións claras. O primeiro que debemos facer é definir que é unha planta de calidade. Para nós unha planta de boa calidade fisiolóxica é aquela que ten un enxerto sólido, cun desenvolvemento de callo uniforme, vasos vasculares ben aliñados, sen zonas de madeira necrosada, e cun sistema radicular suficiente e ben distribuído. Partindo diso, a nosa hipótese é que se non se cumpren esas condicións é máis probable que a planta teña problemas no futuro, sobre todo en relación cunha maior afección por fungos da madeira, e, como consecuencia, unha menor lonxevidade.

Co obxectivo de ter datos a este respecto, hai uns anos instalamos un ensaio dentro dun viñedo da adega Quaderna Vía, onde establecemos un total de 1.120 plantas inxertadas mediante distintas técnicas, tanto de taller (Omega de boa calidade, Omega de mala calidade, Inglés manual, Raio de xúpiter, fendidura e V) como de enxerto en campo (t e chip). O obxectivo deste ensaio é mantelo a longo prazo para poder extraer conclusións respecto diso sobre como inflúe o tipo de enxerto e a súa calidade na lonxevidade das plantas e a súa afección por enfermidades da madeira.

Tamén relacionas a calidade e o tipo de enxerto coa mellor adaptación do viñedo ao cambio climático, e en concreto á seca. Poderías explicalo?

Un enxerto de boa calidade fisiolóxica ten un mellor desenvolvemento do sistema vascular. Cremos que iso podería facilitar o fluxo de savia entre o solo e a parte aérea, o que sería beneficioso nun momento de escaseza hídrica. Por outra banda, os fungos adoitan aproveitarse deses momentos de tensións nos que a planta é máis vulnerable, polo que un enxerto de mala calidade con maior presenza potencial de fungos da madeira, sería tamén un aspecto desfavorable.

Que técnicas de enxerto consideras que cumpren mellor estes dous fins: maior lonxevidade da planta e mellor resistencia á seca?

Aínda que haxa certas hipóteses, non temos aínda estudos concluíntes como para responder a esta pregunta. O que si cremos é que un enxerto ben feito, sexa do tipo que sexa, é determinante na resiliencia da planta ante diferentes factores de estrés, e como consecuencia na súa lonxevidade.

Unha das achegas da túa investigación que foi máis recoñecida é a utilización de medidas de condutividade hidráulica como método para avaliar as conexións vasculares entre patrón e vástago. Que destacarías desta técnica?

A utilización de medidas de condutividade hidráulica para avaliar as conexións vasculares en vide é bastante nova. Para o seu cálculo probamos distintas metodoloxías, unhas servíndonos de dispositivos máis complexos como o XYL´EM (traballado en conxunto co grupo do Dr. José. M. Torres-Ruiz do INRAe de Clermont-Ferrand) e o HPFM (en colaboración co equipo da Dra. Felicidad de Herralde do IRTA), ou métodos máis sinxelos como o gravimétrico (co equipo do profesor Gregory Gambetta do ISVV de Bordeaux). Respecto deste último, o máis interesante é que é moi sinxelo de implementar en calquera laboratorio e que apenas se necesita material moi específico. Dentro do proxecto Vites Qualitas o meu grupo de investigación vai seguir profundando nesa técnica.

En xeral, aínda que aínda estamos na fase inicial, observáronse diferenzas significativas entre os distintos métodos de inxertado, e parécenos interesante a coherencia atopada entre os valores de condutividade hidráulica obtidos en laboratorio e os datos de vigor obtidos en campo.

Cales son os erros máis comúns que detectar á hora de realizar enxertos en vide?

Cremos que un calibrado adecuado do material é determinante na taxa de éxito obtida en viveiro. Doutra banda, sen entrar en consideracións moi técnicas, unha das cuestións máis facilmente detectables (e con moitas implicacións para o desenvolvemento da planta) é a solidez do callo. Persoalmente sorpréndeme que non todos os viveiros avalíen de maneira sistemática a calidade da unión mediante a proba coñecida como “palanqueo” ou proba do pulgar. Esta proba consiste en aplicar forza cos dedos ou coa man á zona do enxerto, e descartar aquelas plantas cuxa unión rompa. Aínda que supoña un esforzo extra e teña certas limitacións, esta sinxela comprobación permite descartar moitas plantas mal inxertadas e evitar sustos durante o primeiro ano de implantación en viñedo.

“Sorpréndeme que non todos os viveiros avalíen de maneira sistemática a calidade da unión mediante a proba coñecida como palanqueo ou proba do pulgar”

Algo máis que queiras engadir?

Actualmente a normativa respecto da certificación de material producido en viveiro está a ser modificada a nivel xeral para todos os cultivos, en relación sobre todo coa nova normativa de sanidade vexetal que vén desde Europa. Sábese que moitas pragas están asociadas ao material de plantación, polo que cada vez débese ter un maior autocontrol por parte dos produtores. Ademais, desde o ano pasado os viveristas teñen a obriga de realizar cursos de formación e deben cumprir algúns requisitos que antes non eran obrigatorios. Creo que isto a medio-longo prazo será un factor positivo para o sector, do cal os viveiristas débense aproveitar para diferenciarse por ofrecer un produto de calidade.