Nomeada María José Gómez como nova conselleira do Medio Rural

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou o seu novo Goberno, con poucos cambios de caras en relación ó anterior Executivo. Pero en Medio Rural sí hai novidades. O ata agora conselleiro de Medio Rural, José González, foi nomeado novo conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, e o posto en Medio Rural é ocupado por María José Gómez, ata agora alcaldesa de Guntín (Lugo).

O cambio en Medio Rural pódese interpretar a nivel político como un ‘ascenso’ para José González, do mesmo xeito que no seu día a anterior conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, pasou a ser conselleira de Medio Ambiente, cargo que mantén no novo Executivo.

A outra lectura do cambio é que Medio Rural perde a unha persoa cunha bagaxe de anos de coñecemento e xestión nas políticas do ámbito agrogandeiro e forestal.

O seu lugar será ocupado por María José Gómez Rodríguez, de Guntín (Lugo), alcaldesa da localidade desde o ano 2019, que se ben carece de experiencia no Executivo autonómico, mantén vinculación familiar co sector gandeiro, un ámbito que tamén formaba parte da súa xestión no Concello de Guntín, polo que desde as filas populares considérana un perfil axeitado para o cargo en Medio Rural.

Desde o 2023, tralas últimas xerais, Gómez era tamén senadora pola provincia de Lugo, e no Senado formaba parte da comisión de Agricultura. Nada en Pradedo de Abaixo (Guntín) no ano 1976, Gómez é licenciada en Filoloxía Inglesa e en Humanidades. Desde 2008, é profesora de ensino secundario no ensino público, na especialidade de Inglés.

Entre 2014 e 2017 foi vicedirectora do IES de Monterroso, no que coordinou a sección bilingüe. Entre 2017 e 2022 foi xefa de coordinación de Cultura en Lugo e entre 2022 e 2023 xefa territorial da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades na mesma provincia.

Ao longo das próximas semanas, queda por ver que modificacións se producen na Consellería en postos intermedios de dirección.

Novo executivo autonómico

As novas caras no Executivo autonómico complétanse con José López, o ata agora alcalde da Estrada, que pasa a ser conselleiro de Cultura; María Martínez, que era deputada autonómica, como conselleira de Vivenda, e o médico Antonio Gómez como conselleiro de Sanidade.