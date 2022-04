A iniciativa DATAlife Hub axudará a 20 pemes galegas do sector primario a avanzar na súa dixitalización

DATAlife Hub de Innovación Dixital (DIH) está inmerso no proxecto Hub Iberia Agrotech (HIBA), financiado pola Unión Europea a través do programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, que ten como obxectivo impulsar un ecosistema plurirrexional centrado na dixitalización do sector agroalimentario de España e Portugal.

DATAlife impulsou durante marzo cinco espazos de diálogo para coñecer cales son as necesidades de dixitalización nos sectores agrícola, vitivinícola, alimentación, forestal e pesqueiro.

Nos encontros participaron 44 entidades entre as que estaban representantes da Axencia Galega dá Calidade Alimentaria (Agacal), a Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Evega), FEUGA; a I.X.P. Castaña de Galicia e C.R.D. O Ribeiro; asociacións como LugoMadera ou Africor; empresas como Kiwi Atlántico, Casa Grande de Xanceda ou Pescados Rubén, que representan ao sector primario. Tamén participaron centros tecnolóxicos como CECOPESCA ou Gradiant e empresas como Asefor, Cofrico, PSvet e oSIGris, exemplos da oferta tecnolóxica galega.

Durante as cinco xornadas, celebradas en diferentes cidades de Galicia, os axentes participantes compartiron problemas comúns, entre os que destaca a dificultade á hora de ter unha boa conectividade, circunstancia que tende a acentuarse no medio rural. Outras das necesidades que reflectidas na necesidade de compartir datos entre as entidades dun mesmo sector e, así mesmo, unha maior comunicación entre as mesmas, o que derivaría nun incremento do beneficio común. Obsérvanse moitas tarefas manuais, o que impide que aproveiten ao máximo a dixitalización.

Doutra banda, sendo DATAlife participe da iniciativa GAIA X que se centra no desenvolvemento de espazos de datos interoperables e federados en distintos sectores como o primario, saúde e cambio climático, fíxose fincapé na necesidade de dispor de ferramentas para a recollida de datos dunha forma automática, así como a compartición, visualización e análise dos mesmos (con técnicas de machine learning ou intelixencia artificial) que farán gañar competitividade ás explotacións.

Os ofertantes de tecnoloxía que asistiron compartiron e explicaron as súas solucións tecnolóxicas que, en gran medida, poden axudar a seguir avanzando nesa dixitalización que facilite o traballo e axude a ser máis competitivos. Grazas a estas xornadas, xa se xeraron sinerxías e conexións entre os asistentes que impulsarán a transformación que o sector primario tanto necesita.

As entidades participantes destacaron algunhas barreiras á hora de avanzar na súa transformación dixital como a falta de financiamento ou criterio á hora de elixir solucións que se adapten ao seu día a día. DIH DATAlife, no seu compromiso por impulsar a transformación dixital entre as empresas do sector primario, traballará nos próximos meses para axudar a 20 pemes do sector agrícola, gandeiro, forestal e pesca/mar, a coñecer o seu grao de madurez dixital, proporlles un itinerario de dixitalización de acordo coa súa situación concreta e orientarlles para buscar axudas públicas e/ou privadas que lles permitan financiar esa transformación.

Como declara Lucía Castro Díaz, xerente de DIH DATAlife: “Queremos que todas as empresas de Agro-Mar-Alimentación, independentemente de en que punto se atopen a día de hoxe, avancen cara á súa dixitalización; o noso servizo a medida Taxudaralles a atopar o seu camiño de transformación dixital”.

Sobre DATAlife

DATAlife Hub de Innovación Dixital, con sede en Santiago de Compostela, nace para converter Galicia en bio-rexión de referencia en Europa a través dá conexión, coordinación e creación de sinerxías entre os axentes do ecosistema de innovación e os sectores produtivos.

DATAlife proponse facilitar a incorporación da intelixencia artificial e a analítica de datos nas pequenas e medianas empresas (pemes) galegas dous sectores ligados ás ciencias da vida. DATAlife está ao servizo das pemes galegas para mellorar a súa competitividade, permitíndolles aproveitar as vantaxes dás tecnoloxías dixitais para vender máis, mellorar a súa conta de resultados, ser máis eficiente e competir con maiores garantías nunha contorna global.