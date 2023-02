A guía Paadín, a gramática vitivinícola galega, terá versión inglesa na súa edición 2023

Luis e Alejandro Paadín, pai e fillo, son tradutores. Pero non dunha lingua a outra, senón da lingua á vista. Traducen os sabores, e os olores, en palabras en todas e cada unha das 544 páxinas das que consta a décimo terceira edición da prestixiosa “Guía de Viños, Adegas e Destilados de Galicia”, un vademécum imprescindible para os estudosos do viño e para os simples disfrutadores.

A gramática vitivinícola galega que sempre saltou fronteiras -foi premio Especial do Xurado “Mellor Libro de Bebidas do Mundo 2017” nos Gourmand, os Óscar que se beben- e que este ano terá a súa versión en inglés cun afán de permanencia e de, como sempre, expansión da variedade e riqueza dos viños galegos.

Foron 241 os mecenas que axudaron a xestar a guía de 2023, outro ano máis sen publicidade para garantir a súa total autonomía, e é xusto que fosen eles os primeiros en catala do domingo 25 ao luns 27 na aula Paadín da Coruña. Un túnel do viño iniciático con 150 referencias que contan coa medalla 2023 da guía. Unha forma de inmersión no proceloso universo do viño polo que Luis e Alejandro Paadín guían aos seus lectores con man amable e sabedoría.

Como é norma, as máis de 1.300 fichas de cata profesional e anónima xeran unha clasificación dos viños. Pero a guía é moito máis que un exame anual: máis de 500 adegas, aloxamentos, restaurantes, xenética, gastronomía harmónica, lingüística, climatoloxía, litoloxía… Parecía imposible estudar o mundo do viño desde máis perspectivas, pero os Paadín aumentan a aposta poñendo este ano o seu ollo analítico, ou máis ben o seu nariz, no mundo dos aromas. Outro sentido máis no que exercerán de lazarillos con todo aquel que se penetre na gramática do viño galego para deixarse aconsellar polos seus mellores tradutores.

A guía en cifras

A Guía de Viños, Adegas e Destilados de Galicia, actualizada e ampliada cada ano, conta nesta décimo terceira edición con 544 páxinas a todo cor que conteñen máis de 1.300 fichas de cata con fotografía do viño, datos de produción, orixe da uva, prezo estimado e cualificación de anadas. Máis de 500 adegas de Galicia -a totalidade das amparadas en denominacións de orixe ou identificacións xeográficas protexidas- protagonizan esta publicación que se converteu nunha ferramenta de consulta imprescindible para profesionais e namorados do viño.

De feito, a tradución do texto ao inglés obedece á demanda expresa de exportadores e prescritores do mundo anglosaxón. E pese ao esforzo que supón a tradución e adaptación da guía a este mercado, os Paadín realizaron a fazaña en xusta resposta aos premios e recoñecementos recibidos pola súa publicación no panorama internacional ao longo dos anos.

Ademais da clasificación de viños, a guía contén Historia da Vitis, a súa domesticación e introdución en Galicia; o Mapeado Xenético das variedades galegas e a súa distribución xeográfica; un Glosario de máis de 300 sinonimias e homonimias de uvas galegas; infografías de litoloxías e climatoloxías por subzonas e anadas; datos de produción, viticultores, adegas de cada Denominación de Orixe; Índice de Rexistros Embotelladores; Harmonías de viños galegos con gastronomía de toda España; referencias das vinotecas de España onde se poden adquirir viños galegos, e Aloxamentos e restaurantes recomendados nas cinco denominación de orixe galegas.

Homenaxe a José Luis Hernáez Mañas

A edición 2023 da Guía conta cunha dedicatoria ao Doutor Enxeñeiro Agrónomo José Luis Hernáez Mañas, infatigable formador e divulgador que dirixiu a Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (EVEGA) do ano 1988 ao 2023.

Os Paadín tiveron en conta para esta homenaxe a defensa e a posta en valor das variedades galegas ancestrais e a súa adaptación á diversidade territorial das que fixo gala e defendido Hernáez Mañas ao longo da súa traxectoria. Neste sentido, aseguran, que “entre outras moitas cousas a nós abriunos o camiño para comprender e explicar os viños de Galicia no seu conxunto e para asociar as marcadas singularidades climáticas que se transmiten a cada un deles e que lle confiren todo o sentido a cada unha das 10 denominacións de orixe e identificacións xeográficas protexidas que constitúen o complexo e marabilloso territorio vitivinícola de Galicia”

As catas e catadores da Guía 2023

O proceso de cata realizouse, como sempre, coa botella tapada e os catadores só foron informados da orixe da mostra e a súa anada, sen facer mención ao sistema de elaboración, nin ao prezo.

A orde dos viños e destilados en cada cata foi decidido por persoal dos consellos reguladores ou polo secretario de cata e os profesionais descoñecían as marcas que participaban.

Os 22 paneis de cata que outorgaron as medallas desta décimo terceira edición da guía constituíronse con cinco catadores cada un, que foron seleccionados en virtude do seu exhaustivo coñecemento da tipicidade de cada zona, tendo sempre en conta que non tiveses intereses persoais con ningunha das adegas para manter a independencia que sempre definiu a esta publicación.

As catas foron realizadas nas sedes dos CC.RR.; na D.O. Monterrei en Verín (Ourense); na D.O. Rías Baixas, en Pontevedra; na D.O. Ribeiro en Ribadavia (Ourense); na D.Ou. Valdeorras (Ourense). Pola súa banda, os augardentes e licores tradicionais de Galicia catáronse no Revera Vinum, en Santiago de Compostela (A Coruña); no Concello de Vilaboa (Pontevedra) e na aula Paadín da Coruña.

Entre os corenta e catro profesionais que participaron este ano nas catas atopábanse técnicos de todos os consellos reguladores galegos, así como os directores técnicos das denominacións de orixe Rioja, Ribera del Duero, Toro e Bierzo.

A Guía de Viños, Adegas e Destilados de Galicia foi premio Especial do Xurado e considerado “Mellor Libro de Bebidas do Mundo 2017” nos Gourmand, os Oscar deste tipo de publicación.