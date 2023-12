Éxito na primeira Xornada do Convenio Formativo MAPA-AEACSV sobre cubertas vexetais en viñas

A leira “La Plana del Vico” en Arnedo (La Rioja) acolleu a primeira Xornada do convenio asinado entre o Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) e a Asociación Española de Agricultura de Conservación de Suelos Vivos (AEACSV) que, baixo o título “La Agricultura de Conservación en la nueva PAC: Una gran oportunidad para los agricultores y el medioambiente”, busca formar os agricultores para poder aplicar os novos Ecorréximes da PAC.

O éxito desta Xornada, que se desenvolveu sobre “Manejo de cubiertas vegetales en viñedo”, foi claro, non só polos case 100 viticultores que acudiron á cita, senón porque se conseguiu o obxectivo principal de demostrar en campo, con estacións temáticas específicas, como aplicar este tipo de técnicas e os beneficios económicos e ambientais que teñen para o agricultor.

Así, na presentación da Xornada, tanto os responsables do Ministerio de Agricultura, como da AEACSV, deixaron claro na inauguración que este tipo de Xornadas ten un dobre beneficio: como formación básica para poder aplicar as técnicas de Agricultura de Conservación no marco dos Ecorréximes da Nova PAC, xa sexa Sementa Directa ou Cubertas Vexetais; e como escaparate onde o viticultor pode comprobar, nunha leira que xa traballa nesta liña, que son técnicas sinxelas, sostibles e rendibles.

Estacións Temáticas sobre chan e maquinaria

A Xornada desenvolveuse en base a catro estacións temáticas, a través das cales foron rotando os asistentes en catro grupos que ían cambiando de estación cada 30 minutos. Así, a Estación 1 estivo dedicada aos “Beneficios ambientais: recollida de carbono en cubertas vexetais en viña” e foi impartida por Fernando Peregrina Alonso, profesor da Escola Técnica Superior de Enxeñería Agronómica, Alimentación e Biosistemas da Universidade Politécnica de Madrid.

Fernando Peregrina mostrou sobre o terreo os tres beneficios clave que achegan as cubertas vexetais ao viñedo: a retención de auga sobre o terreo, evitando a erosión; a mellora da estrutura do chan, que non crea unha “codia” na súa superficie e aumenta enormemente a materia orgánica do mesmo; así como a captación de CO2 da atmosfera, que pode chegar a 1 tonelada por hectárea de viña, vital para a loita contra o cambio climático. Podemos imaxinar que, se nas aproximadamente 47.000 hectáreas de viña da Comunidad Autónoma de La Rioja se implantasen as cubertas vexetais, o beneficio sería enorme, máis aínda se falamos de toda España.

A Estación Temática 2 versou sobre “Maquinaria específica para el control mecánico de la cubierta en viñedo”, e foi impartida por Francisco Javier García Ramos, profesor da Escola Politécnica Superior de Huesca da Universidade de Zaragoza, e nela explicáronse todas a maquinaria necesarias para traballar as rúas do cultivo (trituradoras, rozadoras, segadoras, varredoras ou rulos) e tamén para traballar tamén a liña do cultivo, entre cada cepa (inter-cepas, discos de dedos, segadoras etc.).

Para o profesor García Ramos os viticultores que apostan polas cubertas vexetais sáelle a conta xa que aforran en fitosanitarios ao facer un manexo mecánico do cultivo; aforran fertilizantes ao ter un chan rico en nutrientes; cumpren ademais cos requisitos ambientais cada vez máis esixentes; e tamén poden recibir a parte da axuda da PAC destinada a aplicar un dos Ecorréximes recoñecidos.

A positiva experiencia do agricultor

Un punto clave da Xornada é coñecer a experiencia do agricultor que xa aplica estas técnicas. Así, na Estación 3 e baixo o título “Caso de éxito de cubierta vegetal en viñedo: experiencias de agricultores”, Francisco Javier Alfonso Rodríguez, viticultor xestor da leira “La Plana de Vico”, contou a súa experiencia e os resultados que ve no seu día a día.

Tras sete anos con cubertas vexetais nas súas 2 hectáreas de viñas destaca a retención de auga no terreo sen erosión (hai pouco caeron 100 litros de auga e ao día seguinte podíase entrar na leira co tractor sen problema); a impresionante cantidade de materia orgánica do chan que fai que xa practicamente non abone; o aforro de custos ao usar os seus propios equipos que xa tiña e non usar fitosanitarios ao ser unha viña ecolóxica; e o bo aspecto dos seus viñedos cunha cuberta vexetal permanente.

Este agricultor destacou que o principal problema que tivo é o descoñecemento das técnicas, que o levou a cometer pequenos erros, polo que a formación sinxela e en campo é algo moi positivo e polo que cedeu a súa leira para estas xornadas. Polo demais todo foron beneficios, sen problemas de calidade nin de produción nas súas viñas, cun manexo máis sinxelo e sostible, e ademais adaptado á liña que esixen desde Europa e que xa non vai ter volta atrás.

Por último, a Estación Temática 4 estivo dedicada ás “Solucións desde o sector privado para favorecer o desenvolvemento dos Ecorregímenes de cubertas”, onde Luis Miranda, responsable de sustentabilidade de Syngenta Iberia, destacou o esforzo da compañía para desenvolver produtos fitosanitarios de última xeración adaptados ás novas esixencias de sustentabilidade; o desenvolvemento dunha mestura específica para sementar cubertas vexetais en distintas zonas; ou o desenvolvemento de tecnoloxías que facilitan as análises de chans, presión de pragas etc. O coidado do chan xa sexa a través da implantación de Cubertas Vexetais ou de Semente Directa, son parte da procura dunha Agricultura Regenerativa que responda aos importantes retos ambientais e de sustentabilidade do sector agrario.

Por último, hai que lembrar que o convenio “La Agricultura de Conservación en la nueva PAC: Unha gran oportunidade para los agricultores y el medioambiente” inclúe a realización de 4 webinars, 10 cursos presenciais, un curso online e 6 Xornadas de Campo entre finais de 2023 e ata 2025, ademais dun repositorio