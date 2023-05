Estes son os 29 viños galegos premiados no Concours Mondial de Bruxelles 2023

Os viños galegos han recibido un total de 29 galardóns tras a publicación dos resultados do concurso internacional de viños Concours Mondial de Bruxelles, unha competición cuxa sesión de cata de viños brancos e tintos tivo lugar do 12 ao 14 de maio en Croacia. Entre os galardoados destaca Bernon 2022, un albariño 100% de Adegas Aquinania, na DO. Rías Baixas, que ademais da Gran Medalla de Ouro alzouse coa distinción de viño branco revelación de España.

O Concours Mondial de Bruxelles, creado en 1994, converteuse no maior concurso itinerante de cata de viños. Desde 2006 viaxou a numerosas capitais vitivinícolas como Lisboa, Bordeus, Valladolid, Valencia, Luxemburgo, Guimaraes, Bratistlava, Aigle, Pequín e Brno.

Durante a competición abríronse máis de 10.000 botellas de todo o mundo en tres días. Os viños premiados son seleccionados con integridade por profesionais pola súa calidade, expresión e equilibrio. Este ano, 320 catadores de renome estiveron presentes en Porec, Croacia, para participar nas catas, con 7.504 viños de 50 nacionalidades diferentes.

Estes son os 29 viños galegos premiados:

Gran Medalla de Ouro e viño branco revelación de España:

-Bernon 2022. Albariño 100% de Bodegas Aquitania, SL . DO. Rías Baixas:

Gran Medalla de Oro:

-Alter 2022: Treixadura 85%, Godello 10%, Loureiro 5%. Bodega: Priorato de Razamonde, S.L.DO. Ribeiro.

-Rectoral do Umia 2022. Albariño 100%, de Bodega Rectoral do Umia SA. DO. Rías Baixas.

Medalla de Ouro:

-Carallán Albariño 2022. Adegas Terrae S.L. Rias Baixas

-Valtea 2022. Vilarvin SL. Rias Baixas

-Observador 2022. Enoturismo Acha Slu -Davide. Rias Baixas

-Ramon do Casar Nobre 2021. Bodega Ramon Do Casar. Ribeiro

-Torre do Olivar Expresion 2021. Adegas Pazo do Mar SL. Ribeiro

-Gran Novas 2022. Bodega Aldea de Abaixo Sat. Rias Baixas

-Rías del Mar 2022. Miura Brands. Rias Baixas

-Milladoiro Albariño 2021. Alberto Moya Adegas e Viñedos. Rias Baixas

-Alectum 2022. Rectoral do Umia SA. Rias Baixas

-Gran Alanis 2022. Bodega Alanís SLU. Ribeiro

-Cuñas Davia 2022. Adegas Valdavia. Ribeiro

Mil Ríos Barrica Garnacha 2019. Terriña SL. Valdeorras

Medalla de Prata:

-A Coroa 2022. Adega A Coroa Sat. Valdeorras

-Pasal de Esile 2022. Bodega Rectoral De Amandi S.A.U.. Ribeira Sacra

Año 2023

-Pedranai de Santiago Roma 2020. Bodegas Santiago Roma, S.L. Rias

-Olivia Rose 2022. Pazo Pondal, S.L.

-Segrel Ambar 2022. Bodegas Pablo Padín SL. Rías Baixas.

-Mar de Frades Albariño 2022. Zamora Company Global S.L.U.. Rias Baixas

-Veiga da Princesa 2022. Bodega Y Vinedos Veiga da Princesa SL. Rias Baixas

-Maior de Mendoza 3 Crianzas 2019. Maior de Mendoza SL. Rias Baixas

-Viña Costeira 2022. Viña Costeira SCG. Ribeiro

-Paco & Lola Heritage Albariño 2018. Paco & Lola – Cooperativa Vitivinícola Arousana, S.C.G.. Rias Baixas

-Paco & Lola Albariño 2022. Paco & Lola – Cooperativa Vitivinícola Arousana, S.C.G.. Rias Baixas

-Mar de Ons 2022. Bodegas Aguiuncho SL. Rias Baixas

-Lembranzas 2022. Rectoral do Umia SA. Rias Baixas

-Gran Campiño 2022. Bodega Alanís SLU. Ribeiro