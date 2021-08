Curso sobre alimentación das abellas nas Pontes

A Consellería do Medio Rural, a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), organiza un curso sobre a alimentación apícola. A acción formativa ten previsto desenvolverse o vindeiro venres 27 de agosto no centro de usos múltiples Casa Dopeso do concello coruñés das Pontes.

O curso está dirixido a calquera persoa vinculada profesionalmente cos sectores produtivos relacionados coa agricultura, gandaría, industria agroalimentaria e cadea forestal-madeira, así como mozos e mozas do medio rural galego e persoas con expectativas de incorporación ao sector.

Ao longo de sete horas de duración, a programación combinará unha parte teórica cunha práctica. Así, a teoría abordará temas como os pros e contras dos tipos de alimentos na apicultura ou como e cando utilizalos, ademais dos beneficios para as abellas dun correcto manexo da súa alimentación. Pola outra banda, na parte práctica farase unha saída a campo para visitar un apiario e realizar as prácticas de alimentación.

Con esta programación, o obxectivo deste curso é ensinarlles aos apicultores dun xeito teórico-práctico a identificar os distintos tipos de alimentos que utilizar na alimentación das súas abellas, así como a analizar os beneficios que poden acadar no manexo da colmea grazas a unha correcta alimentación.

Todos os interesados poderán anotarse no curso cubrindo a solicitude dispoñible na páxina web da Consellería do Medio Rural. Esta deberá remitirse finalmente ao correo electrónico [email protected]. Tamén poden chamar ao número 981 337 044 para máis información.