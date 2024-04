Comezan as obras para acondicionar a Estación Fitopatolóxica de Areeiro

A Deputación de Pontevedra inicia este luns dúas actuacións para acondicionar as instalacións da Estación Fitopatolóxica de Areeiro. Trátanse da rehabilitación e reforzo da estrutura da casona e da mellora do acceso ao laboratorio de fitopatoloxía, unhas obras que levaban xa anos sendo demandadas e nas que o Goberno de Luis López investirá preto de 130.000 euros.

Nestes momentos a casona está insuficientemente illada e amosa danos e incidencias nos elementos estruturais da fachada principal, ademais de filtracións no muro posterior, o que impide garantir os niveis adecuados de seguridade, habitabilidade e salubridade para o desenvolvemento das actividades que alí se desenvolven. Deste xeito, a través da reforma, na que se investirán 40.000 euros, vanse acometer as actuacións dirixidas á substitución dos elementos estruturais que presentan danos e patoloxías e emendar os danos producidos polas filtracións, impermeabilizando as fachadas este e sur da súa primeira planta.

No que respecta ao laboratorio de fitopatoloxía o investimento ascende a 90.000 euros e permitirá substituír un dos núcleos de escaleiras de acceso á primeira planta, que presenta deficiencias. Tamén se realizarán reparacións estruturais diversas no voladizo e piar, substituiranse os cortaventos de acceso e adecuarase o espazo baixo a nova escaleira para almacén.

A Estación Fitopatolóxica Areeiro é un centro de referencia cun alto prestixio a nivel nacional e internacional debido ao seu labor no ámbito da sanidade vexetal, na investigación e experimentación sobre cultivos forestais, agrícolas ou ornamentais como a camelia, e tamén na defensa e conservación do patrimonio vexetal da provincia. O centro conta con laboratorios dedicados ao diagnóstico e investigación das pragas e enfermidades dos vexetais, á edafoloxía e a estudos de cultivos.