Collido ‘in fraganti’ un suposto incendiario no concello lugués de Castroverde

A Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO) da Consellería do Medio Rural esclareceu este xoves un incendio na parroquia de Serés, no concello lugués de Castroverde, no que se chegaron a localizar ata tres puntos de lume. Tras un operativo específico de vixiancia, tres axentes deste corpo localizaron in fraganti e identificaron ao suposto incendiario, que é tamén o suposto responsable de varios lumes rexistrados con anterioridade na mesma zona, segundo se desprende das investigacións realizadas por estes profesionais da Xunta.

Ademais, grazas á rápida actuación dos axentes da UIFO, o lume quedou reducido a un conato de apenas 6 metros de superficie e afectou só superficie agrícola, evitando que pasara ao monte. Para a súa extinción mobilizáronse 2 axentes, 1 brigada e 1 motobomba. O sinistro iniciouse ás 17:07 horas e quedou extinguido ás 17:30 horas.

A Consellería do Medio Rural reforzou estes días o despregamento da UIFO sobre o territorio galego diante das condicións meteorolóxicas que favorecen a actividade delituosa incendiaria e mantén, ata o novo aviso, a prohibición de realizar queimas de restos agrícolas ou forestais amoreados por parte de particulares.

A Xunta lembra ademais que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuíto 085, ao que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal. A maiores, existe un teléfono anónimo e gratuíto para denunciar calquera actividade delituosa incendiaria da que se teña sospeita ou coñecemento: 900 815 085.