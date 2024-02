Xornada técnica en Cambados sobre sustentabilidade e innovación vitivinícola

O próximo 5 de marzo celebrarase en Cambados (Pontevedra) a “V Xornada Técnica sobre Sustentabilidade e Innovación Vitivinícola: Innovación e boas prácticas para un futuro sustentable”.

O evento está organizado pola empresa Alfatec Ingeniería y Consultoría e terá lugar no Salón Social de Adegas Martín Códax. As prazas son limitadas e as inscricións pódense realizar a través desta ligazón.

Programa:

09:00 a 09:15 Benvida e presentación da xornada. Juan Vázquez. Dir. Xeneral de Adegas Martín Códax

09:15 a 09:45 “Emerxencia Climática”. Elvira Carles, directora da Fundación Empresa y Clima

09:45 a 10:15 “O material vexetal como factor chave contra o cambio climático”. Alberto Gambra. Enxeñeiro Agrónomo de Vitis Navarra

10:15 a 10:45 “O reto de abordar o estudo do terroir microbiano na viticultura sustentable”. Monsterrat Díaz. Investigadora do CSIC

10:45 a 10:55 Presentación Bucher

10:55 a 11:25 CAFÉ DESCANSO

11:25 a 11: 55 “Manexo biolóxico da acidez na industria vitivinícola fronte ao cambio climático”. Santiago Benito. Profesor Titular da Universidade Politécnica de Madrid

11:55 a 12:25 “Sete factores clave para o deseño dunha adega sustentable”. Justo Banegas. Director Xeral de Alfatec Ingeniería y Consultoría

12:25 a 12:55 “Sustentabilidade, foco das axudas públicas”. Diana Verzier. Dir. Sustentabilidade e Subvencións de Alfatec Ingeniería y Consutoría

12:55 a 13:05 Presentación Oresteo. Sergio Mamolar. Dir. Técnico Oresteo

13:05 a 14:00 “Cata dirixida de viños espumosos británicos”. Antonio Tomás Palacios. Dir. Laboratorios Excell Ibérica

14:00 a 14:10 “Presentación MBF”. Javier Lafuente. Dir. Xeneral MBF Spain

14:10 ? 16:00 XANTAR