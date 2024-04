XIII Edición dos Encontros En liña de Innovación en Madeira

O Clúster dá Madeira e o Deseño de Galicia (CMD) organiza, en colaboración co Instituto Galego de Promoción Económica, os próximos días 24 e 25 de abril, a décimo terceira edición dos Encontros En liña de Innovación en Madeira, Meeting Point Lignum. A través de charlas explicativas audiovisuais, os profesionais compartirán as súas experiencias en construción sostible e uso da madeira, ademais de mostrar novos produtos realizados con este material. O punto de encontro será a través do portal www.meetingpointlignum.com.

Esta cita consolidouse ao longo destes 13 anos nun punto de encontro para arquitectos, deseñadores, carpinteiros, enxeñeiros e empresas do sector da madeira interesadas en coñecer novos usos e exemplos de éxito en construción e rehabilitación con este material. A plataforma conta con máis de 30.000 seguidores e preto de 50 relatorios de recoñecidos profesionais a nivel nacional.

Os Encontros comezarán o 24 de abril, ás 12:00 horas, coa intervención de Goretti Díaz, quen abordará charla “Tradición e futuro”. Goretti Díaz defínese a si mesma como arquitecta, atleta e tractorista (mente, corpo e alma). A arquitecta está especializada en construción en madeira, eficiencia enerxética, de recursos e en proxectos industrializados. Traballa a arquitectura desde a xestión dos recursos, apoiándose no enxeño e a enxeñería. A súa obra Casa Pombal obtivo diferentes recoñecementos polo seu compromiso coa sustentabilidade.

Ás 16:00 horas, será a quenda de Nacho Leitón, socio fundador de Ábaton Arquitectos quen, baixo o título “Aprendizaxe da construción en madeira durante máis de 15 anos en Ábaton”, compartirá a transformación que experimentou o sector da construción, coa mirada posta na sustentabilidade e o coidado ao medio e no que a madeira xogou e xogará un papel fundamental neste cambio de paradigma. Ábaton ofrece un enfoque holístico e integrado nos seus proxectos, combinando arquitectura, interiorismo e paisaxismo.

Segunda xornada con Marta Trigás e Trespes.arquitectos

O xoves, 25 de abril, ás 12:00 horas, retomaremos con Marta Trigás, arquitecta e Passivhaus designer. O estándar Passivhaus é, para ela, a ferramenta e o medio para poder deseñar e construír de maneira eficiente e respectuosa. Compartirá na súa intervención diferentes experiencias profesionais e, baixo o título “Procesos (problemas) progresos”, mostrará a realidade do traballo construtivo con madeira.

O broche de ouro desta décimo terceira edición correrá a cargo de Trespes.arquitectos, estudo fundado en 2005 por Alberte Pérez, Enrique Iglesias e Carlos Mosquera quen entende a profesión de maneira transversal, desde o estrito oficio de arquitecto ata o activismo cultural pasando pola divulgación e investigación. A súa charla: “Máis con menos madeira” poderase seguir a partir das 16:00 horas, dando por finalizada esta edición.

Como participar en Meeting Point Lignum, Encontros En liña de Innovación en Madeira

Para participar nestes encontros, só hai que conectarse á plataforma www.meetingpointlignum.com ás horas indicadas no programa. Unha vez celebradas, as charlas quedarán colgadas, xunto ás de edicións anteriores, para poder ser consultadas sempre que se desexe e na canle de Youtube do CMD. Non é necesario inscribirse. A edición deste ano está patrocinada por Laminados Villapol, Molduras do Noroeste, Senssia, Wood is Wood, Grupo Siero e Homag.