Un estudo calcula que pasar toda a produción española de alimentos ao sistema agroecolóxico permitiría crear un millón de empregos

A organización Amigas da Terra publica o estudo “O impacto no emprego da transición agroecolóxica en España” no que se analizan nove escenarios relacionados coa produción e o consumo de alimentos en canto á creación de emprego e conclúese que unha transición agroecolóxica pode incrementar o emprego no sector agrario en máis de 400.000 postos.

Na actualidade o sector agrícola e gandeiro emprega a 799.000 persoas en España, a través dunha transición agroecolóxica cun cambio de dieta, reducindo o consumo de carne, chegaríanse a alcanzar 1.218.000 persoas empregadas, cifras similares á situación de España antes de a entrada na Unión Europea. Desta forma chegaríase aos 864.000 postos de traballo na agricultura e 354.000 en gandería, fronte ás actuais 599.000 e 199.000 respectivamente.

O estudo baséase na anterior investigación de Amigas da Terra, “A urxencia dunha transición agroecolóxica en España” na que se comparan diferentes escenarios de produción e consumo de alimentos. Para a organización resulta revelador como a transición agroecolóxica cunha redución no consumo de carne, que implica unha menor cabana gandeira no noso país, pode xerar segundo o estudo 154 mil novos empregos no sector, debido fundamentalmente ao cambio do modelo gandeiro necesario para un escenario agroecolóxico. O incremento na cabana gandeira do pequeno ruminante supón un aumento na necesidade de man de obra, ata as 125 mil persoas empregadas en España, máis do triplo que na actualidade.

Na mesma liña, na produción de monogástricos (avícola e porcino), que desenvolve na actualidade un papel relevante no sector gandeiro, o número de animais tería que reducirse de maneira significativa, xa que o sector está sobredimensionado en relación á capacidade biofísica dos ecosistemas españois. Con todo, dado que a necesidade de man de obra é maior na produción agroecolóxica (tres veces máis no caso do pito e cinco veces máis no caso do porcino), a necesidade de man de obra veríase menos afectada do esperado, ou mesmo se incrementaría, como ocorre no caso da produción aviaria.

No caso da produción vexetal, a maior parte dos incrementos nos postos de traballo danse na produción de leguminosas e de hortalizas. En ambos os casos esto é debido ao incremento no número de hectáreas destinadas ao seu cultivo. No escenario agroecolóxico, a maior parte das 3,5 Mha de barbeito postas en produción acábanse repartindo entre estes dous sectores, onde traballarían 90 mil persoas na produción de leguminosas e 237 mil na de hortalizas.

Andrés Muñoz Rico, responsable de Soberanía Alimentaria de Amigas da Terra, afirma que “as administracións públicas deben promover unha agricultura e gandería a pequena escala, baseadas principalmente nunha economía familiar, que protexa os ecosistemas e os recursos naturais, e que garanta unhas rendas mínimas para o desenvolvemento adecuado da actividade e a consecución dunha vida digna para as persoas que traballan nela. Especial importancia teñen os subsidios agrarios como a Política Agraria Común, PAC, que deben chegar a aqueles produtores que respecten o medio ambiente e os dereitos das persoas traballadoras”.

Amigas da Terra resalta a necesidade de avanzar cara a unha transición agroecolóxica e un cambio de dieta coa redución de consumo de carne. As evidencias sinalan a importancia de seguir esta dirección para facer fronte á crise ecosocial. Así afirma que a agricultura e a gandería deben guiarse pola soberanía alimentaria e a agroecología, e respectar os límites planetarios, centrándose na loita contra o cambio climático e no cumprimento da Declaración das Nacións Unidas sobre os Dereitos dos Campesiños e doutras Persoas que Traballan nas Zonas Rurais.