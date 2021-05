“Temos un produto moi bo, o sector ten capacidade para seguir medrando en Galicia”

De pequeno, David Veiga ía co seu pai a ver as abellas que tiña repartidas pola comarca de Sarria. El entretíñase botando un pouco de fume e así, pouco a pouco, foise familiarizando co oficio até que hai 4 anos decidiu deixar o traballo nunha carpintaría de aluminio para adicarse á apicultura. Hoxe, con 400 colmeas, produce mel, pole e enxamios e quere seguir diversificando

Cando unha colmea está forte, o natural é que saia un enxamio. Algo parecido lle pasou a Uxío Veiga. Para David, o seu fillo, as abellas son o que as vacas para outros mozos do rural galego: criouse entre elas e desde pequeno tomou contacto co oficio axudando na casa. Despois formouse e hoxe xa voa só, cunha explotación que está a medrar e que busca garantir a rendibilidade pero mantendo o sistema tradicional de producir mel en Galicia nas últimas décadas.

David representa esa remuda xeracional que está a tomar o relevo no sector apícola galego. Os seus pais, Uxío e María, comezaron con dúas colmeas antes de que el nacera e manteñen hoxe unha explotación profesional con 10 apiarios repartidos polos concellos de Sarria, Láncara, O Incio, Bóveda, A Pobra do Brollón e Samos. David, o máis pequeno de tres irmáns, seguiu os seus pasos. Conta hoxe xa con 400 colmeas propias pero quere chegar ao dobre “para que deixe un soldo digno cando hai un ano malo”.

A base de operacións tanto de David coma dos seus pais atópase no lugar de Crecente, na parroquia de Santa María de Vilar, en Sarria. Alí está a casa familiar e a sala de extracción e envasado do mel. Alí faise o traballo “coma toda a vida: pélase co coitelo, os panais van para a centrifugadora e o mel que sae repousa no madurador antes de ser envasado”, explican. “Desde que recupere un pouco o investimento inicial que tiven que facer para montar os colmeares quero mercar algo de maquinaria para axilizar o proceso de extracción pero sen perder a esencia do produto final”, di David.

“Como o manexo que fago é o de toda a vida, o sabor tamén o é. Este mel sabe ao que sempre se colleu nas casas”, asegura. David pretende seguir aumentando o seu número de colmeas até acadar unha cantidade que lle asegure unha rendibilidade mínima. “A miña idea é chegar a 700 ou 800 para dar atendido sen ter que meter xente”, xustifica.

Pensa que “o sector ten capacidade para seguir medrando en Galicia” e defende que “cantos máis sexamos mellor”. Cando tomou a decisión de deixar o traballo para adicarse profesionalmente á apicultura, fixo cursos de formación de iniciación no CFEA de Monforte, de perfeccionamento na Escola Galega de Apicultura de Allariz e de fecundación instrumental de raíñas en Madrid. “Trato de facer algún curso todos os anos, porque sempre coñeces xente e sacas amigos daí”, destaca.

Descenso da produción

O manexo das colmeas que fai este mozo é o mesmo que xa facían os seus pais, pero hai unha diferenza evidente de cando comezaron Uxío e María a hoxe. “Os anos bos que había antes, cando se sacaban 30 ou 35 quilos por colmea, non volven”, di Uxío. “Agora o normal está entre 10 e 12 quilos, un ano moi bo podes chegar a 20 como moito”, compara David. Hai tamén menos estabilidade e a produción volveuse moito máis variable. “Este último ano saquei a metade, sobre 4.000 quilos, cando nun ano normal había que sacar o dobre”, explica.

Entre os factores aos que achaca o descenso na produción están o cambio climático, a varroa ou a vespa asiática. Na zona que el traballa (9 colmeares repartidos pola comarca de Sarria), “o cambio climático e a varroa case son máis problema que a velutina”, di. “Aquí aínda non temos a infección que hai na costa e o ano pasado, por exemplo, non afectou moito porque veu mal tempo ao principio para as abellas e tamén para as velutinas”, remarca.

Loita contra a velutina e a varroa

O traballo tamén se multiplicou con respecto a cando empezaron os seus pais. “A apicultura cambiou moito, eu acórdome de pequeno que era poñer as alzas e as tiras para a varroa e listo. Hoxe hai traballo todo o ano, entre limpar e desbrozar os colmeares, poñer cera, tratamentos, renovar as trampas para a velutina, etc. Mínimo hai que ir cada 15 días ao colmear, non é só ir sacar o mel”, evidencia.

O que David e Uxío fan para minimizar os ataques da vespa asiática ás colmeas é colocar trampas para a captura de raíñas. “Trampeamos a partir da primeira revisión, desde mediados de febreiro ata maio ou xuño e colocamos piquera antivelutina ao final do verán, para que non entren dentro en agosto e setembro”, explican.

Para a varroa tratan con Apivar, seguindo as recomendacións de Gonzalo Calvo, o veterinario da Asociación Galega de Apicultura, da que forman parte. “Seguiremos con este tratamento mentres non cree resistencia. Non estamos en ecolóxico porque dá máis traballo, porque hai que comprobar que o tratamento foi efectivo e en moitos casos volver tratar”, argumenta David.

A eiva da comercialización

Ao coidado das abellas hay que sumar tamén a labor de comercialización do mel. David vende o seu produto a nivel local e en tendas de alimentación, froitarías, panadarías e carnicerías da comarca, da cidade de Lugo e de Monforte. Polo de agora etiqueta coa marca conxunta que a Asociación Galega de Apicultura ofrece aos seus asociados, aínda que está a valorar crear a maiores a súa propia marca para diferenciarse no mercado con determinados produtos.

Polo de agora non o fixo porque “se eres produtor, poñerte a comercializar é outro traballo a maiores, moi distinto ademais”, recoñece. “Eu prefiro traballar coas abellas, aínda que te obriguen a madrugar e che pique algunha de vez en cando, pero haberá que poñerse e ir aprendendo pouco a pouco, porque esa é a gran eiva que temos os apicultores”, considera. “Temos un produto bo e temos que saber como vendelo, temos que mellorar niso”, asegura.