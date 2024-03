Soben os prezos da recría da raza frisoa en Amio

Os prezos do gando que concorreu hoxe polo recinto feiral de Amio tiveron oscilacións. Por unha banda, os da recría de raza frisoa soben 10 euros, mentres que os prezos das canles do vacún mediano de matadoiro baixan. Pola súa banda, soben os do vacún maior de abasto (clases Ou e P).

En canto á afluencia, contabilizáronse un total de 1.761 reses, 175 máis que na xornada da pasada semana. En concreto, transcorreron polo recinto 1.484 cabezas de vacún menor (157 máis que o 13 de marzo); 107 de vacún mediano (25 máis que na anterior) e 170 de vacún grande (7 reses menos).

Pola súa banda, os vogais da Mesa de Prezos de Ternera Gallega acordaron por maioría manter os prezos da sesión anterior para todas as categorías e as calidades desta carne.

Máis información

– Táboa de cotizacións de Amio (20-III- 2024)