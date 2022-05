Sercadis®, o antioídio máis persistente, chega ao cultivo vitivinícola da man de BASF

Sercadis® é a novidade antioídio de BASF que chega ao cultivo da viña para a campaña 2022. Este persistente antioídio saíu ao mercado en España en 2018 para froiteiras de óso e pebida e, desde entón, leva protexendo estes cultivos con excelentes resultados. No cultivo da viña, o oídio é unha enfermidade moi importante, sendo endémica no noso país.

Para facer fronte ao oídio, este produto único garante unha eficacia superior pola súa elevada persistencia, o que se traduce nun aforro no número de tratamentos. Sercadis® é unha solución que achega flexibilidade, primeiro pola súa ampla xanela de aplicación e segundo pola súa eficacia baixo calquera condición climática. Ademais, dá tranquilidade ao agricultor porque conta cunha única materia activa e un excelente perfil ecotoxicolóxico. Estas características converten esta solución na mellor ferramenta para o control do oídio no cultivo da viña.

Sercadis® será unha peza indispensable para o futuro dos produtores de todas as zonas máis representativas de produción vitivinícola de España. Destacando as rexións da Rioxa, País Vasco, Cataluña, Galicia, Castela e León e Castela a Mancha, Xerez, Córdoba e Estremadura e Valencia. Sen deixar atrás a zona de Murcia e Alacante, unhas zonas ricas na produción de uva de mesa, onde Sercadis® pode ser un elemento clave para os agricultores.

Sercadis® é un funxicida de máxima persistencia e eficacia grazas á molécula Xemium® de BASF. Xemium® é unha materia activa do grupo dos SDHI, que optimiza o control do oídio grazas aos seus dous estados enerxéticos activos de diferente polaridade, o hidrofílico (afinidade coa auga) e lipofílico (afinidade coas ceras). Os dous estados intercámbianse con facilidade ofrecendo unha estrutura molecular nunca vista no mercado.

Esta solución encaixa perfectamente nos programas de tratamento dos agricultores, xa que pode sacar o máximo partido á súa aplicación grazas á súa persistencia, chegando a protexer o cultivo por un longo período de tempo de forma eficaz, ademais cumpre cos últimos estándares regulatorios, á vez que ofrece un excelente perfil de residuos.

Para Adriana Martins, Responsable de Mercadotecnia para os cultivos de viña e froiteiras en España: “Con Secardis® o agricultor non só poderá ter un viñedo máis forte e preparado para facer fronte a calquera problema fitosanitario, senón tamén un maior control da enfermidade de principio a fin”.