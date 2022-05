Sen cambios nos prezos do gando no Mercado de Amio

Gando nas instalacións do Mercado de Amio. // Imaxe de arquivo.

Os prezos mantivéronse sen cambios na sesión deste mércores no Mercado de gando de Amio (Santiago) segundo a sondaxe realizada entre os usuarios da feira. Ademais, apréciase unha gran lentitude no comercio do vacún maior.

Pola súa banda, a Mesa de Prezos da IXP Ternera Gallega acordou manter os prezos para tódalas clases e categorías desta carne. Segue apreciándose un mercado da carne de Suprema moi pesado, debido ó escaso vigor da demanda.

Nesta feira contabilizáronse 1.638 reses, o que supón 74 animais máis que a semana pasada. Houbo 1.361 cabezas de vacún menor (92 máis que na sesión anterior), 135 de vacún mediano (7 máis) e 142 exemplares de vacún grande (25 reses menos).

