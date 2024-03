Primeiro Túnel do Viño na adega Vía Romana, na Ribeira Sacra

Vía Romana é a adega emblemática con vistas ao escarpado val do Miño na Ribeira Sacra

A familia adegueira Méndez-Rojo ofrece unha degustación de oito dos seus viños procedentes das cinco Denominacións de Orixe galegas na súa adega Vía Romana.

Vía Romana é a adega emblemática con vistas ao escarpado val do Miño na Ribeira Sacra, onde o viño é arte e cultura. É aí onde terá lugar unha degustación pausada de oito viños exclusivos da marca Méndez-Rojo, que recollen as cinco Denominacións de Orixe de Galicia. Unha velada primaveral en plena natureza. Non faltarán explicacións e comentarios dos nosos expertos.

Para maximizar o pracer sensorial, farase a maridaxe con produtos típicos da zona, entre eles, os queixos Airas Moniz e que as conservas de A Conserveira. O venres 22 de Marzo, a partir das 20:00, será o comezo deste evento imprescindible para todo amante da cultura e gastronomía de Galicia. O prezo desta cata convertida nunha experiencia única será de 38€.

Vía Romana é unha das cinco adegas pertencentes á familia adegueira Méndez-Rojo que leva especializándose no mundo do viño desde 1940. Marcado polo seu compromiso coa terra e a constante innovación, Méndez Rojo impulsa viños de calidade en todas as denominacións de orixe galegas.