O Ministerio de Agricultura e a AEACSV impulsan un programa de formación en agricultura de conservación

O Secretario Xeral de Agricultura e Alimentación, Fernando Miranda, reuniuse este mércores, na sede do Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con representantes da Asociación Española Agricultura de Conservación Chans Vivos (AEACSV). O encontro focalizouse no desenvolvemento dun convenio de colaboración subscrito entre este Departamento ministerial e a AEACSV, cuxo obxecto consiste no desenvolvemento de actividades de formación teórico-prácticas, tanto en formato presencial como en liña, en relación coas técnicas de agricultura de conservación aplicadas en cultivos herbáceos e leñosos, no contexto da “arquitectura verde” da PAC 2023-2027.

O texto do convenio publicado no Boletín Oficial do Estado pode consultarse na seguinte ligazón:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?ide=BOE-A-2023-19315

Co desenvolvemento deste convenio, preténdese canalizar unha formación e divulgación adecuadas cara ao sector, co fin de favorecer un maior coñecemento técnico e aplicado das prácticas ligadas á agricultura de carbono, como son seméntaa directa e a xestión de cubertas vexetais en cultivos leñosos, dentro dos eco-réximes.

Ademais, dentro do convenio, prevese a xeración dun repositorio de información científico-técnica sobre a agricultura de conservación, dirixido ao alumnado. A firma de convenios, neste caso coa AEACSV, é unha das formas de colaboración habituais do Ministerio con institucións ou organizacións sectoriais.

Neste caso, o enfoque académico e práctico dos traballos dos membros da AEACSV considérase clave para unha correcta difusión das técnicas da agricultura de conservación, apoiadas no deseño do Plan Estratéxico da PAC, o cal se atopa finalizando o seu primeiro ano de aplicación.

Primeiras actividades formativas

Ao longo do mes de novembro terán lugar as primeiras actividades formativas deste Convenio. Tal é así que o próximo 21 de novembro ás 17 h, terá lugar un webinar sobre cubertas en cultivos leñosos, que servirá como introdución ás prácticas de Agricultura de Conservación en cultivos leñosos incidindo ademais nos requisitos recolleitos nas medidas de cubertas incluídas nos eco-réximes.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Pola súa banda, o 30 de novembro terá lugar unha xornada de campo sobre cubertas en viña a celebrar na leira “La Plana de Vico” no termo municipal de Arnedo (A Rioxa). Na devandita xornada abordarase de maneira práctica e a través de diversas estacións temáticas repartidas pola leira, aspectos básicos para a implantación e manexo de cubertas en viña e os seus beneficios ambientais.

Toda a información do Convenio, así como das actividades formativas que se teñen previstas, a súa data de celebración e a inscrición a cada unha delas, pódese consultar na web www.portalformativoac.es