O bioinsecticida Pirecris de Seipasa, agora contra o mosquito verde e outros cicadélidos en vide

Seipasa, empresa española especializada no desenvolvemento e formulación de bioinsecticidas, biofunxicidas e bioestimulantes para a agricultura, obtivo a ampliación do rexistro fitosanitario do bioinsecticida Pirecris en España por parte do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

A nova certificación aplícase ao control de cicadélidos (mosquito verde, Scaphoideus titanus e outras especies de insectos) en viña e uva de mesa. Engádese ao rexistro fitosanitario que o produto xa posúe en España para o control de pulgón e mosca branca nunha ampla variedade de cultivos.

Para Javier Nácher, director técnico de Seipasa, esta nova ampliación de etiqueta do bioinsecticida Pirecris consolida a aposta de Seipasa coa agricultura do futuro. “Estamos moi contentos de recibir, tras moitos anos de esforzo, a autorización definitiva que nos permite ofrecer aos produtores españois de vide unha solución nova e diferente, desenvolvida durante anos nos viñedos e parrales máis esixentes de Europa. Desde España e Italia, pasando por Francia e Portugal, fomos capaces de demostrar a súa eficacia, rapidez e espectro de acción”, detalla Nácher.

Rápida acción e efecto de choque

O director técnico de Seipasa lembrou que Pirecris xa obtivera previamente a ampliación de etiqueta para o cultivo de vide noutros países europeos nos que demostrou ser unha ferramenta útil e contundente para o control de cicadélidos, tanto en agricultura ecolóxica como convencional, que facilita o establecemento de programas de Xestión Integrada de Pragas. “Grazas á súa rápida acción e efecto de choque Pirecris logra un control total sobre as poboacións infesta evitando o dano sobre as vides ou parras”, explica Nácher.

Pirecris é un bioinsecticida deseñado a partir dunha exclusiva formulación grazas ao perfecto equilibrio das moléculas PI e PII que compoñen a sustancia activa, e que achegan a máxima eficacia insecticida tanto en campo aberto como en invernadoiro.

As micromoléculas que compoñen a súa formulación condensan e xeran unha rede estable e equilibrada en toda a disolución. Proporcionan un efecto insecticida que actúa bloqueando o sistema respiratorio sobre ovos e larvas, e procuran unha cobertura perfecta sobre a folla e o insecto.

Ademais de en España, Pirecris está rexistrado en Portugal, Francia, Italia, Grecia, Chipre, México e Marrocos, entre outros países.

Acerca de Seipasa

Seipasa é unha empresa española pioneira na biotecnoloxía aplicada á agricultura. Deseña, rexistra e comercializa solucións de orixe botánica e microbiológico para a protección, a bioestimulación e a nutrición dos cultivos a nivel global.

A compañía naceu en 1998 a partir da visión empresarial de anticiparse ao cambio e á transformación que a industria agrícola vive hoxe en día. 23 anos despois, Seipasa impulsou o modelo Natural Technology® a partir do cal desenvolve solucións de alto valor tecnolóxico, aliñadas coa sustentabilidade e que se aplican nas agriculturas máis esixentes do planeta. Os seus produtos expórtanse a 25 países en todo o mundo.