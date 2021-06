Mel Liñares, produción en Rede Natura na comarca do Deza

“Neste momento en Galicia a produción é moi inestable polo clima”

David é un entusiasta do seu traballo e gusta de transmitilo e dalo a coñecer, impartindo cursos para formar apicultores e asesorar tanto a profesionais como a persoas que deciden iniciarse na apicultura de xeito afeccionado. Tamén leva as súas abellas a campamentos de verán para que os cativos e cativas tomen conciencia da súa importancia como polinizadores. “Nunha rexión de China onde se extinguiron as abellas teñen que polinizar cun pincel”, explica. Conta asimesmo cun colmear preparado para facer visitas guiadas sen baixarse do coche. “A parte didáctica da apicultura é moi chula, aínda que che roube tempo”, di.

David tamén se encarga, desde fai 4 anos, de coordinar e asesorar na campaña de trampeo contra a vespa velutina no concello de Lalín. “Facemos charlas informativas polas 52 parroquias para explicarlle á xente os problemas que xera a velutina, as consecuencias que ten e como loitar contra ela. O primeiro ano fixera 26 charlas sen cobrar nada. Coincidíanme ademais na época de máis traballo pero todos os días dedicaba tres horas a concienciar aos veciños e explicarlles como loitar contra a velutina e como elaborar trampas caseiras”, lembra.

“Non é un problema dos apicultores, é un problema de todos”, opina, porque “no Deza o 25 de xullo acaban as floracións principais, así que en agosto, que é cando máis ataca a velutina, as abellas dedícanse a selar o mel xa colleitado dos cadros, non tanto a colleitar mel, polo que os efectos neste sentido sobre a produción son limitados. Pero en agosto por exemplo as abellas van á floración do millo e do xirasol e pola presión da velutina non saen da colmea, entón deixan de ir, por conseguinte as colleitas destes outros produtos van ser menores”, razoa.

Por iso non comprende como “hai xente que minimiza o problema e non toma en serio a ameaza que supón”. “Moita xente pensaba que aquí non ía chegar e chegou. En zonas de Ourense están agora na mesma tesitura que estabamos nós fai 2 anos ou na costa fai 4 anos”, asegura.

70% menos de niños de velutina no 2020

A campaña de trampeo primaveral do 2020 rematou no municipio de Lalín con 400 trampas colocadas. Esta captura de raíñas antes da creación dos seus niños primarios, sumado ao tempo menos proclive, fixo que o ano que acaba de rematar se retirasen un 70% menos de niños de velutina. “Notouse o trampeo e tamén o clima, os dous factores influíron”, recoñece David.

Os cambios no clima tamén é algo que afecta ás abellas e á súa produción de mel. Mel Liñares obtivo este ano unha colleita un 50% menor á do ano pasado. “Neste momento en Galicia a produción de mel é moi inestable polo clima”, considera David.

Pero os anos de escasa colleita non garantizan nos graneis nin sequera bos prezos. “A cotización non depende só da produción que hai aquí, a de mel é unha produción global. En España hai cooperativas de mel que debido aos prezos baixos aguantan o mel e acumulan moito stock e cando o poñen no mercado por envellecemento do produto cae moito o prezo, por non falar de mel que entra por debaixo dos prezos de coste desde China, Suramérica e Centroamérica, ti como compites contra iso?”, pregunta.

Esa inestabilidade de produción e prezo é o que obriga aos apicultores coma David a ir subindo o número de colmeas. “Eu se dera vivido con 400 non tería 600, o meu lema non é medrar para decir que teño moitas colmenas senón o contrario, demostrar que dou vivido dignamente con poucas”, asegura.