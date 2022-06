Jacobo Aboal, nomeado novo director da Axencia Galega da Industria Forestal

O Consello da Xunta aprobou hoxe o nomeamento de Jacobo Aboal como novo director da Axencia Galega da Industria Forestal (XERA), un organismo que trala chegada á presidencia de Alfonso Rueda, pasa a estar adscrito á Consellería do Medio Rural, abandonando o paraugas da Consellería de Economía. Jacobo Aboal, que estaba ata agora ligado a cargos técnicos e directivos na Dirección Xeral de Ordenación e Planificación Forestal (Consellería do Medio Rural), sustitúe no cargo a Ignacio Lema, que cesa a petición propia, segundo informa a Xunta.

O novo director da Axencia Galega da Industria Forestal, Jacobo Aboal, é enxeñeiro técnico forestal e enxeñeiro de montes, titulado en ambas disciplinas pola Escola Politécnica Superior de Lugo, da USC. A maior parte da súa experiencia laboral estivo vinculada á Administración Forestal, tras un breve paso pola empresa privada como técnico forestal.

Así, ocupou cargos na Dirección xeral de Planificación e Ordenación Forestal da Consellería do Medio Rural, destacando o de subdirector xeral de Recursos Forestais. Realizou estancias internacionais de coñecemento (Universidade de New Brunswick , Canadá) e entre outros labores participou na elaboración da Lei 7/2012 de montes de Galicia, do Plan Forestal de Galicia 2021 -2040 e axudou a impulsar o sistema de certificación forestal nos montes xestionados pola Consellería do Medio Rural, segundo informa a Xunta.

No ámbito académico, ten impartido diferentes cursos sobre o marco normativo forestal e relacionados con outros ámbitos da xestión forestal, todos eles na Escola Galega de Administración Pública. No apartado de publicacións, ten realizado preto dunha quincena de artigos e relatorios.