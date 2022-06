Grupo Lactalis, 40 anos contribuíndo ao desenvolvemento rural galego

Grupo Lactalis é unha compañía familiar, de dimensión internacional, cun forte arraigamento en Galicia, rexión na que está presente e xera emprego e investimentos desde fai máis de catro décadas. O Grupo iniciou a súa traxectoria en España, de feito, nesta comunidade autónoma en 1983, coa adquisición dunha planta de elaboración de queixo no municipio lucense de Vilalba.

Case 40 anos máis tarde, Grupo Lactalis segue vinculado a esta provincia galega, recollendo e elaborando leite das ganderías da rexión e creando postos de traballo directos e indirectos. Por esta razón, a compañía xoga un importante papel no desenvolvemento do ámbito rural galego, sendo fundamentais, especialmente, na provincia de Lugo para o mantemento e futuro de moitas pequenas e medianas ganderías e para o conxunto da comunidade autónoma.

Emprego e investimento

A día de hoxe, as plantas de Vilalba e Nadela son bos exemplos do compromiso do Grupo co desenvolvemento rural a través da xeración de preto de 280 empregos directos. Estes centros envasan a maior parte do leite recollido en Galicia, baixo marcas tan emblemáticas como Puleva ou Président.

Por outra banda, o volume de recollida é moi destacado en Galicia, onde se recolle aproximadamente a metade de leite que elabora Lactalis en España (20% do total de leite que se produce en Galicia).

Ademais, Lactalis investiu máis de 25 millóns de euros nas súas dúas plantas lucenses durante os últimos anos, o que permitiu a súa continua modernización e a mellora da súa eficiencia e sustentabilidade.

Respecto polo medio ambiente

Grupo Lactalis segue avanzando para diminuír o impacto da súa actividade no medioambiente. Actualmente todas as plantas de Lactalis en España traballan con combustible limpo. Desde o ano 2021, o 50% da electricidade que se utiliza na compañía é de orixe renovable grazas a un acordo asinado con ENGIE España, que permite reducir un 10% as súas emisións de CO2.

A preocupación polo medioambiente trasládase tamén á actividade de recollida, onde continuamente melloran a eficiencia dos roteiros para diminuír o número de quilómetros por cada litro de leite recollido e trabállase coas ganderías para avanzar na medición e contención da pegada de carbono.

A nivel de envases, o 100% son reciclables e o Grupo traballa no seu ecodiseño e na incorporación de material reciclado na súa fabricación. Polo que se refire ao benestar animal, outro dos obxectivos de Grupo Lactalis é certificar todo o leite co que traballa en benestar animal (selo ‘Animal Welfare’ de Aenor). Actualmente Grupo Lactalis é a empresa láctea española con máis granxas colaboradoras con este recoñecemento.

Compromiso coa sociedade

Finalmente, Grupo Lactalis tamén apoia pequenas iniciativas deportivas ou culturais en cada unha das pequenas poboacións nas que está presente, contribuíndo de maneira responsable á súa vida social.

Un exemplo é o patrocinio do Racing Club Villalbés, que ten como obxectivo impulsar valores de saúde, deporte, esforzo e superación, así como favorecer e impulsar a actividade física nas novas xeracións e reafirmar o compromiso coas institucións deportivas. Ademais, Lactalis colabora co equipo Genuine, conformado por mozos e mozas con capacidades múltiples.

Igualmente, a compañía familiar líder no sector dos lácteos a nivel mundial colabora tamén cos bancos de alimentos locais e con outras entidades sociais a través da doazón de produtos das súas plantas.