Granxa Höritzauer, unha gandería famliar austríaca con xenética de elite en raza fleckvieh

Interior do cortello dunha granxa familiar de Austria | Agrotour 2021

No marco do Agrotour, promovido por GeneticAustria e Gañados Barreira, un grupo de gandeiros galegos coñeceu de primeira man o manexo tradicional do gando fleckvieh en Austria

Moi preto da saia das montañas dos Alpes, na rexión da Baixa Austria, está situada a granxa familiar Höritzauer. Esta familia de tradición gandeira conta cun rabaño de 150 vacas fleckvieh nunha das zonas con maior tradición gandeira de Austria. No marco do Agrotour, promovido por Genetic Austria e Ganados Barreira, un grupo de gandeiros e gandeiras galegas coñeceron de primeira man o manexo que delas fan os propios austriacos e que, grazas aos avances dos últimos anos, combinan tradición e vangarda nun mesmo establo. Florian Höritzer é o membro máis novo da familia e que, ademais de ser o guía das instalacións, está chamado a relevar aos seus pais e aos seus avós ao mando da empresa.

Desde o inicio do control do rendemento leiteiro, a granxa de foi crecendo ao longo das dúas xeracións. Os pais de Florian, María e Antón, fixéronse cargo da empresa en 1993 cando os seus pais tiñan un humilde rabaño de 22 vacas. Desde entón, a explotación estivo en constante crecemento e hoxe conta cun rabaño de 150 cabezas da raza por excelencia do país alpino, a fleckvieh.

A traballo na granxa Höritzauer é constante, como nas instalacións de todos os seus veciños. “Aquí sempre hai algo que facer. Hoxe fixemos unha excepción, porque concordamos con Genetic Austria en que é importante dar visibilidade á nosa tradición gandeira fóra das nosas fronteiras. Á fin e ao cabo, a fleckvieh é unha raza autóctona e calquera gandeiro do mundo que a queira importar, pode aprender moito de nós”, explica Florian, que se enorgullece en varias ocasións ao rememorar os avances que el e os seus pais conseguiron en poucos anos. Non só en número de animais, senón que, a día de hoxe, traballan xa 60 hectáreas de cultivo ao redor da granxa.

Entre outras moitas tarefas, Florian Höritzauer é o encargado da alimentación dos animais. Tanto para o engorde dos touros como para as vacas leiteiras. Cun gran entusiasmo e a súa intensa experiencia profesional, Florian inviste moito tempo na elaboración da ración. Os custos da alimentación téñense en conta meticulosamente e calcúlanse con precisión para saber en todo momento nas marxes nos que se están movendo. “O rendemento debe ir parello a un bo coidado das vacas, de tal forma que fomente a partes iguais a saúde e a lonxevidade. Non queremos vacas que produzan moito e que vivan poucos anos. Iso é contraproducente”, explica nunha das súas exposicións aos visitantes chegados de Galicia, Holanda, Ucraína e Irlanda. “O penso concentrado mestúrase na propia explotación e o rabaño leiteiro aliméntase cun carro mesturador arrastrado de dobre parafuso montado nun tractor”, engade.

Grazas á precisión do apareamento das nais dos touros e á cooperación no programa de cría de Fleckvieh Austria na rexión da Baixa Austria, a estación de inseminación artificial Genostar xa adquiriu varios touros desta explotación pola súa calidade xenética. Un dos méritos desta granxa nos últimos anos foi a cría dun touro fillo de HOKUSPOKUS, un touro altamente reputado GS HOERI, e do que están enormemente orgullosos. Grazas ao novo método de estimación de valores xenéticos dun só paso que desenvolveu Genetic Austria, GS HOERI experimentou a súa segunda primavera como touro xenómico e mellorou o seu valor de cría total (ITP) en varios puntos.

A súa nai, SORY, unha nai de touro RUKSI, é unha vaca de gran rendemento, fortaleza na súa conformación e foi utilizada varias veces para transferencias de embrións. De feito, aínda hoxe está en plena forma no cortello. A enormemente neta SONATE, unha filla de de o touro probado WOBBLER, tamén podería terminar a súa cuarta lactación con 1.000 kg de graxa e proteína. A día de hoxe, todo o rabaño volve ser da familia de vacas S e iso “fai que o corazón da criador bata máis rápido”, explica Alexander Manrique, director de vendas de Genetic Austria. As raíces da familia de vacas S remóntanse a 1964 e sempre impresionaron a esta familia “pola súa vontade de rendemento e a súa vitalidade”.

Cría e comercialización

Á idade de 12 meses, estes granxeiros seleccionan as crías entre as que teñen en seguimento na granxa. Segundo o director da empresa, o desenvolvemento e a calidade dos animais xa se poden ver a esta idade para poder tomar decisións comerciais. Os animais véndense na explotación ou na poxa de Bergland, sempre con exclusividade a través da Asociación de Gandaría da Baixa Austria (NOE GENETIK).

Todos os responsables da granxa coinciden: “Ultimamente, investiuse moito na cría dos animais novos, porque só as mellores condicións de cría e a mellor alimentación garanten un desenvolvemento ideal na etapa xuvenil”. A mestura na selección é decisiva para a familia. O 75% das inseminacións realízanas con touros xenómicos mentres que o 25% restante fana con seme de touros probados. Deste xeiro logran un maior progreso xenético, superior ao 4% anual.